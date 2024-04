Napi horoszkóp április 11.: a Kosok összetűzésbe kerülnek valakivel, a Mérlegek nehéz döntést hoznak meg

NAPI HOROSZKÓP ÁPRILIS 11.

KOS (március 21-április 20)

Az hét második felében nézeteltérésed támad valakivel, aki a vita során olyasmit talál mondani, amit igen nehezen tudsz megemészteni. Érthető módon -mivel az illető mélyre nyúlt- Nem is igen tudsz egykönnyen túllépni rajta, s ez érthetően a hangulatodra is rányomja a bélyegét. Mivel nem érdemes emiatt túl sokat emésztened magad, épp ezért inkább keresd meg az illetőt és próbáld vele tisztázni a dolgot. Ha az igazságra esetleg nem is derül fény, a saját lelki békéd helyreállítása érdekében mégis érdemes egy kísérletet tenni. Utána pedig ráérsz levonni a megfelelő tanulságokat is!

BIKA (április 21-május 20)

A hét második felében egy bizonyos feladathoz nagyobb türelemre lesz szükséged, elképzelhetően ugyanis többszöri nekifutásra sem sikerül majd megugranod a dolgot. Mivel azonban borzasztóan motivál a siker, épp ezért újra és újra érdemes lesz majd nekifutnod, egyre nagyobb lendületet véve. Amenyiben van benned céltudatosság és kitartás, abban az esetben nem okoz majd gondot az sem, hogy folyton visszapattansz a kiindulási pontra. Hidd el, közelebb vagy már mint hinnéd, fel ne add tehát, mutasd meg a Világnak, hogy igenis képes vagy arra, hogy elsöprő győzelmet arass!

IKREK (május 21-június 21)

Úgy tűnik, ma végre sikerül lezárnod egy végeláthatatlan projektet, amelynek már nagyon szerettél volna pontot tenni a végére. Noha rengeteg időt és energiát áldoztál rá, mégis megérte, a mellékelt ábra szerint ugyanis nem volt hiába a fáradozásod. Így tehát eljött a te időd, learathatod végre a babérokat, hisz mindent csak magadnak köszönhetsz. Kitartásod abszolút példamutató, mostmár nyugodtan dőlhetsz hátra, hisz ideális esetben semmi nem zavarja meg a pihenésedet!

RÁK (június 22-július 22)

A hét második felében olyasfajta feladatot kapsz a feletteseidtől, ami bizony nagyon nincs ínyedre, főleg a hétvége közeledtével, ennek ellenére pontosan tudod, hogy muszáj lesz belevágnod, hisz attól, mert tolod magad előtt, elvégezve magától biztosan nem lesz, el nem végzése okán pedig előbb-utóbb bizonyosan felelősségre vonnak majd érte. Épp ezért végy egy nagy levegőt és mihamarabb fuss neki a dolognak, hisz minél tovább próbálod elodázni, annál inkább frusztrál majd a dolog. Bármennyire is szeretnéd, sajnos senki nem fog hirtelen előállni azzal, hogy elvégzi helyetted, mások ugyanis legalább annyira hálátlannak tartják a feladatot és bizony senki nem viszi helyetted vásárra a bőrét, így tehát csakis magadra számíthatsz! Hajrá!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Valaki a környezetedben folyamatosan azzal frusztrál, hogy egy számodra kellemetlen témát feszeget, te azonban nem tudod kellő udvariassággal lerázni magadról, az illető ugyanis abszolút nem hajlandó belátni, hogy neked ez nem épp a komfortzónád. Ezen a ponton tehát nincs értelme tovább kertelned, inkább mondd meg egyenesen az illetőnek, hogy ez az egész neked teljesen bizarr és a jó kapcsolat megtartása érdekében nem érdemes tovább boncolgatnia a dolgot. Amennyiben kellő intelligenciával rendelkezik, abban az esetben meg fogja érteni, ha pedig ez nem sikerül, akkor egész nyugodtan faképnél hagyhatod, hisz te felhívtad a figyelmét arra, hogy vékony a jég, az pedig, hogy beszakad alatta, azt csakis magának köszönheti!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Olyasféle megbízást kapsz a hét második felében, amelynek sikeres kivitelezhetőségében már az első pillanatban kételkedsz, épp ezért nem is tudsz beleadni apait-anyait annak teljesítésébe. Ebben az esetben azonban számolnod kell azzal, hogy a feletteseid jó eséllyel állnak majd eléd felhúzott szemöldökkel, hogy mégis mit kezdjenek a hozzáállásoddal, illetve az általad félig teljesített küldetéssel. Amennyiben nem szeretnél semmiféle felelősségre vonást, abban az esetben bármennyire is nehéz, egyszerűen össze kell szorítanod a fogaidat és neki kell futnod a dolognak, ellenkező esetben kellemetlen helyzetbe kerülhetsz. Hidd el, sokkal egyszerűbb, ha még most alakítod a helyzetet úgy, ahogy azt elvárják tőled, semmint visszaküldjenek, hogy nézd meg jobban, hol lehet még finomítani az eredményen!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét második felében végre meg mersz hozni egy régóta halogatott, nehéz döntést, amelyet már hosszú idővel ezelőtt meg kellett volna hoznod, ám a következményektől tartva mégsem merted kimondani. Egyelőre ugyan nem vagy biztos benne, hogy jó lépést tettél-e meg, ám ha már megtetted, akkor nem érdemes túl sokat rágódnod rajta. Igyekezz úgy alakítani a helyzetet, hogy abból jól gyere ki, s elégedetté és magabiztossá válj. Ha ugyanis megállás nélkül azon gondolkodsz, mit lehetett volna még tenni, biztosan jól döntöttél-e, nem fogsz tudni előre haladni. Ne rágódj hosszasan ezeken a dolgokon, húzz meg egy vonalat és ne visszafelé lépkedj az úton!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Egészen idáig megállás nélkül azon dolgoztál, hogy megfelelj mások elvárásainak, ma pedig egy kis gondolkodás után arra az elhatározásra jutsz, hogy tulajdonképp neked is van ezer és egy dolgod, épp ezért meg kell húznod egy hatátvonalat annak érdekében, hogy a saját elintéznivaló ügyeidre is koncentrálhass. Amennyiben ugyanis folyton arra koncentrálsz, hogy mások elégedettek legyenek veled, hogy mindenki elismerje a segítőkészséget, amellyel hozzáállsz a környezetedhez, abban az esetbrn teljesen elúszol a saját feladataiddal. Döntsd el, mi a fontosabb: az, hogy mások elismerését kivívd vagy az, hogy még a hét vége előtt le tudj zárni minden folyamatban lévő ügyedet. Mindig arra törekedj, hogy te, magad legyél boldog elsősorban!

NYILAS (november 23-december 21)

Komoly céljaid vannak, amelyeket mindenáron szeretnél elérni, ennek érdekében hajlandó lennél nagyobb áldozatokat is hozni, mindennek ellenére azonban ma valahogy mégis megtorpansz. Hirtelen elbizonytalanodsz ugyanis, kissé kétségbe esel, hogy mi lesz, ha mégsem sikerül befejezned úgy, ahogy szeretnéd. Ne hagyd, hogy ez az érzés úrrá legyen rajtad, törekedj arra, hogy mihamarabb leküzdj minden kishitűséget, amely megakadályoz abban, hogy bátrabban fuss neki és nagyobb lendülettel rugaszkodj el. Amennyiben kicsit átértékeled magadban a dolgokat, akkor sokkal nagyobb energiákkal tudsz majd elindulni az úton. Higgy magadban és nem okoz majd gondot az sem, hogy a legnagyobb akadályokat is megugord!

BAK (december 22-január 20)

Olyan taktikát választottál a mára kitűzött célod eléréséhez, amely úgy néz ki, minden szempontból ütős lehet, ahová lépsz ugyanis, ott gyakorlatilag olyan kiaknázatlan lehetőség van, amelyet megragadva előrébb juthatsz a célállomás felé. Roppant nagy izgalommal tölt el az, hogy végre olyan kivételes sikert érhetsz el, amelytől mások szája is tátva marad. Ügyelj azonban arra, hogy idejekorán ne zsebelj be semmiféle győzelmet, hisz bármikor alakulhat úgy a helyzet, hogy kicsúszik az eredmény a kezeid közül. Csak menj tovább rendületlen lelkesedéssel, maradj szerény és magabiztos! Ez a siker titka!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Van egy bizonyos személy a közvetlen környezetedben, aki érzésed szerint ugyan nem áll ugyan hozzád a legkevésbé sem közel, valamilyen oknál fogva azonban mégis téged talál meg a gondjával, melyet a hét második felében kérdezés nélkül zúdít rád, te pedig értetlenül állsz a helyzet közepén, hisz fogalmad sincs mit vár el tőled. Mivel nem ismered az általa felvázolt szituációt sem teljesen, csupán egy részletét hallottad, illetve az illető sem áll hozzád közel, így nem is kell állást foglalnod vagy véleményt nyilvánítanod. Fejezd ki sajnálatodat és hozd tudtára, hogy nem te vagy az ő embere, ami a tanácsadást vagy segítségnyújtást jelenti!

HALAK (február 20-március 20)

Az áprilisi szeszélyes időjárásnak köszönhetően érzed, hogy kezdenek az energia raktáraid lemerülni, szíved szerint nem is foglalkoznál semmi mással, csak a pihenéssel, ám azt is pontosan tudod, hogy a helyzet bizony nem ilyen egyszerű. Számtalan tennivalód van ugyanis, mielőtt hátradőlnél kanapén vagy elnyújtóznál a kerti napozóágyon a szokatlanul nyárias időjárásban, épp ezért igyekezz fejben összeszedetten gondolkodni és a legjobb tudásod szerint teljesíteni ma is a rád bízott feladatokat. Haladj szépen sorjában egyfajta prioritási sorrend mentén, legalább hétvégéig próbálj koncentráltan teljesíteni. Tarts ki!

