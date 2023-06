Viszonylag kevés szó esik róla, de az első magyar film a Zsitkovszky Béla által rendezett, 1901-ben bemutatott A táncz volt, ami az Uránia Tudományos Színház egyik előadásának mozgóképes illusztrációjaként született.

Az azóta eltelt több mint 120 évben pedig megszámlálhatatlanul sok hazai alkotás született, amik közül nem kevés még nemzetközi szinten is képes volt olyan emlékezetes sikereket elérni, amire még ma is sokan emlékeznek. A magyar filmek körüli felhajtás az utóbbi időben igencsak hullámzó tendenciát mutat, míg sokan lelkesen támogatják és követik is az itthoni mozgóképgyártás folyamatát, addig mások visszasírják a régi szép időket. És hogy mindez mennyire igaz? Most utánajártunk annak, hogy az IMDb oldalán a nézők mely magyar filmeket értékelték a legjobban az elmúlt évtizedekből! Neked melyik a kedvenced?

Következzen a 15 legjobb magyar film a közönség véleménye szerint!

Most pedig következzen néhány olyan magyar film, ami garantáltan jobb kedvet csinál!

Az InStyle magazin írása.