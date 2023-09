Meztelenruhák a Velencei Filmfesztiválon: Ezek sztárok szinte semmit sem viseltek a vörös szőnyegen

A sztárok idén is kitettek magukért az augusztus 30. és szeptember 9. között megrendezésre kerülő Velencei Filmfesztiválon.

A Velencei Nemzetközi Filmfesztivált minden alkalommal Olaszországban rendezik, ahol a festői környezetet mellett a sztárok látványos szettjeiben is érdemes gyönyörködni. Ez természetesen idén sem volt ez másképp, a 80. alkalommal megrendezésre kerülő fesztiválon Palvin Barbitól, George és Amal Clooney-n keresztül Naomi Campbell-ig rengeteg híresség parádézott.

Számunkra természetesen most is Palvin Barbi volt az egyik legragyogóbb csillag, de meg kell hagyni, hogy erős volt a mezőny. Kerry Washington, Michelle Rodriguez, Sydney Sweeney és Dominique Fishback is drámaira vette a figurát, de mégsem ők voltak azok, akik ellopták a show-t! Voltak ugyanis olyan sztárok, akik mondhatni semmit sem viseltek a vörös szőnyegen, hiszen meztelenruhában jelentek meg. A meztelenruhák már szinte egy vörös szőnyeges eseményről sem hiányozhatnak és a visszafogott, testhez simuló verziótól egészen a teljesen átlátszóig mindent láthattunk a Velencei Filmfesztiválon.

Íme a Velencei Filmfesztivál legvadabb meztelenruhái:

Galéria / 5 kép A 80. Velencei Filmfesztivál meztelenruhái Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

A meztelenruhák a cannes-i filmfesztiválról sem hiányozhattak:

Galéria / 6 kép Meztelenruhák a cannes-i filmfesztiválon Megnézem a galériát