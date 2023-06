Nők, akik menstruációs vérükkel ápolják a növényeket

Kiben merült már fel a kérdés, hogy táplálhatóak-e a növényei menstruációs vérrel? Ha benned nem is, másokban igen, és olyanok is vannak, akik kísérletet is tettek rá. De vajon mi értelme és mennyi haszna van a dolognak? Ezt járjuk most körbe. Az Évamagazin.hu cikke.

Az interneten számtalan anekdotikus beszámoló kering arról, hogy az emberek menstruációs kelyheiket a növényeikbe ürítik. Teszik mindezt azért, mert meg vannak győződve róla, hogy a vér táplálja a növényeiket. Elöljáróban érdemes megvizsgálni magát a menstruációs vért, hogy alkalmas-e bármilyen hatást kifejteni. Három elektrolit tápanyagot tartalmaz, amelyek fontosak mind az emberi, mind a növényi anyagcseréhez: nitrogén, foszfor és kálium - ugyanaz a kombináció, amely a boltban vásárolt műtrágyában található. A nitrogén elősegíti a növény növekedését. A nitrogén a növény minden fehérjéjének része, így gyakorlatilag az összes folyamathoz szükséges, az új levelek növekedésétől a kártevők elleni védelemig. A nitrogén a klorofill molekula része, amely gazdag zöld színt ad a növényeknek, és fotoszintézis útján részt vesz a növény táplálékának létrehozásában. A nitrogénhiány a növény sárgulásában jelenik meg. A foszfor felelős az energia átadásáért a növény egyik pontjáról a másikra. A szárból származó energia a foszfor segítségével jut el a levelek csúcsára. Kritikus fontosságú a gyökérfejlődésben és a virágzásban is. A kálium segít szabályozni a növényi anyagcserét, és befolyásolja a vízháztartást a növényi sejteken belül. Fontos a jó gyökérfejlődéshez, és ezen okok miatt a kálium kritikus fontosságú a növényi stressztűréshez. Amikor egy növényt áthelyezünk, az zavarja a gyökérrendszert és sokkot is okozhat. A kálium segít a növénynek helyreállítani gyökereit az új talajban és az új edényben. Galéria / 6 kép Nők, akik menstuációs vérükkel ápolják a növényeket Megnézem a galériát Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria Kipróbálnád? A vér felfogására leginkább alkalmas eszköz az intimkehely. A kehely orvosi szilikonból készül, a hüvelycsatornába kell helyezni, és a menstruációs vért akár 12 órán keresztül is biztonságosan gyűjti. Fontos, hogy ürítéskor a vért ne öntsd közvetlenül a növényre, mert szagosodik és a rovarokat odavonzza. Ajánlott hígított oldatot készíteni belőle, pont úgy, mint egy tápoldat esetében: az öntözővízhez tenni, és úgy locsolni. Ha mosható betétet vagy menstruációs bugyit használsz, az sem akadály! Áztasd be egy vödör vízbe és az így keletkezett oldatot öntsd a növényekre. Vigyázz, hogy néhány órán túl ne hagyd állni, mert baktériumok burjánzáshoz vezethet. FIGYELEM: Az eldobható betétet és tampont nem lehet áztatni! Ezek az eszközök kémiai anyagokkal vannak kezelve, amik a vízbe kerülve nem táplálják a növényeinket. Csak dísznövényeken használd, ne olyanokon, amelyeket enni tervezel, például gyümölcsökön, zöldségeken vagy cserepes gyógynövényeken. Mivel a menstruációs vér összetétele személyenként változik (akár hónapról hónapra is változhat ugyanabban a személyben), nehéz pontosan tudni, hogy a növények hogyan reagálnak az adott oldatra. Tehát kezd kicsiben, figyelj arra, hogy a növények hogyan reagálnak, és ennek megfelelően menj tovább. Olvasd el ezt is! Olvasd el ezt is! Egészen eddig rosszul tudtad: mennyi vért veszítünk a menzeszünk alatt? A folytatásért kattints ide! Galéria / 5 kép Szex menstruáció alatt? Ezt az 5 szabályt tartsátok be és hatalmas lesz az élvezet! Megnézem a galériát Hogy tetszett a cikk? Egynek jó. Nice job! Imádom!

Videók