Egészen biztos, hogy nem tudtad, hogy a cuki, barna csíkos, szőrös kis méhecskék már 130 millió évvel ezelőtt megjelentek a Földön és képesek voltak túlélni a dinoszauruszokat is, hogy most itt legyenek velünk. Lenyűgözően hosszú ideje tartó fennmaradásukat annak köszönhetik, hogy rendkívül fejlett társadalomban élnek, komoly csapatmunkát folytatnak a túlélésért. Minden méhnek más a szerepe, más felelősségteljes szerepeknek kell megfelelnie a családban. Egyesek az otthonukat építik és javítják, mások védelmeznek, megint mások a kaptárt takarítják, az általunk legjobban ismert kis csapat pedig élelmet szerez, miközben beporozza a virágokat. Érdekel, milyen lenne, ha belülről is megnézhetnéd egy méhkirálynő birodalmát Kukkants be velünk!

forrás: Getty Images

Ilyen egy méhkaptár belülről

Ha emberként próbálnál bejutni, valamilyen érthetetlen okból könnyebben menne, mint akkor, ha egy másik kolóniából származó méhecske lennél. Utóbbit az őrök megölnék, az emberrel általában nem állnak le harcolni. Az őrméhek elég ijesztően néznek ki, négy lábon állnak a kaptár bejáratánál, minden belépő rovart alaposan megvizsgálnak, megszaglásszák a beérkezőket. Amint belépsz a kaptárba, észre fogod venni, hogy minden falat valamilyen agyagszerű anyag fed, ez a propolisz, a méhek által gyártott keményített növényi gyanta. Kicsit távolabb már kirajzolódnak a hatszögletű méhsejtek, ebben tárolják a méhek az élelmet, vagyis a mézet és a virágport, de ide helyezik el a tojásokat, lárvákat és bábokat is. Ezek a sejtek a kaptár falaira vannak rögzítve, köztük keskeny átjárókkal.



A királynőt megtalálni soha nem könnyű feladat, az utadon számos dolgozó méhecskével találkozhatsz, akik amúgy mind lányok, általában a takarmányozás a feladatuk. A méhecskék 21 nap után kelnek ki a tojásból és azonnal munkába állnak, először azt a sejtet takarítják ki, amiben születtek, aztán táplálják a többi kicsit, majd 20 naposan ők maguk is elindulnak ennivalót beszerezni. A kaptár belsejében mindig körülbelül 35 fok van, ez kell a tökéletes működéshez. Üzemel benn kórház is, a fertőzésekkel küszködő méheket „orvosok” kezelik különféle mézekkel.



Még beljebb jutva találkozhatsz az egyetlen olyan méhtípussal, amelyik hím, ők a drónok, nekik nagy a testük, nem tudnak csípni és élelmet keresni sem. Egyetlen életcéljuk, hogy párosodjanak a királynővel, illetve gondoskodjanak róla. Ők nem élnek túl sokáig, a párzásba belehalnak, ha pedig élelmiszerhiány van, a többiek kidobják őket a kaptárból.



Tőlük nem messze észreveszel egy külön termet, ahol egy a többinél kétszer akkor méh trónol, jól gondolod, ő a királynő! Ő az egyetlen szaporodásra képes nőstény egyed. Különleges fermonokat termel, ami hatással van az egész kaptár hangulatára. Tavasszal rakja a legtöbb tojást, vannak olyan napok, amikor 20 másodpercenként kitol egyet. A kolónia minden méhecskéjének ő az anyukája.



Ha imádod az állatokat, és további érdekességeket olvasgatnál, akkor ezt se hagyd ki:

Galéria / 4 kép 4 kutyajáték, amit egy állatorvos sosem venne meg, és neked sem kellene Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Meg tudod különböztetni a méhet a darázstól és a dongótól? Most kiderül!

Galéria / 8 kép Méh, dongó, darázs? Te ismered őket? Megnézem a galériát