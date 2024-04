Dobj el mindent: megjelent Azahriah új albuma!

A számok nem hazudnak: Baukó Attila, azaz Azahriah EGYÉRTELMŰEN napjaink legnépszerűbb magyar előadója, hiszen a YouTube-megtekintései már a 320 millió fölött pörögnekhavonta közel 25 milliószor játsszák le a dalait a Spotify-on, ő azt első magyar előadó, aki önálló koncertet ad a Puskás Arénában – ráadásul rögtön triplázik is, mivel május 24-én, 25-én és 26-án is fellép a közönsége előtt.

Most pedig újra meglepte a rajongóit, méghozzá egy új albummal, ami a skatulya I. címet kapta. A nyolcszámos lemezen szerepel a már jól ismert mariana.árok, amit több mint 2,5 milliószor lepörgettek már YouTube-on, illetve a nemrég megjelent cipoe is – és ezt is mostanra közel 1,6 millióan nézték meg a videómegosztó portálon.

„Korábban mindig próbáltam előre összeírni, megtervezni minden dalt, aszerint haladni az alkotómunkával, ahogyan a fejemben egy album összeállt. Viszont a zenekészítési folyamat ennek a szöges ellentéte. Megannyi ilyen tapasztalat után biztosra mondom, hogy a legjobb hangulatok, illetve a legértékesebb gondolatok és dallamok mindig akkor érkeznek, amikor nincs előre felvázolva, hogy vajon milyen lesz a teljes egész” – mesélte az albumról a dalszerző-előadó.

„A skatulya albumsorozattal igyekszem a legkísérletezőbb, legszélsőségesebb hangzásokat próbálgatni, aztán a legjobbakat leválogatom, s végül egy összefüggő sztorivá igyekszem formálni a lemezen” – tette hozzá Azahriah. Az említett kísérletezés eredménye egy metálszám is, a tartarosz, ami kifejezetten éles váltásnak számít a popsztár eddigi karrierjében. Na és neked melyik dal jön be a legjobban az új albumról?

Tudtad, hogy Azahriah évekkel ezelőtt Paul Street néven indított YouTube csatornát?

