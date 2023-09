Őszi zsongás! Megjelent az Otthonok&Megoldások online magazin legfrissebb száma

Máris tovaszállt a nyár, a szabadság, a pihenés, a szabadban töltött végtelen órák évszaka. De itt van helyette az ősz, a színek, a meghitt esték és a természet főszezonja. A szeptembertől novemberig tartó szezon telis-tele van lehetőségekkel! Ezeket segítünk felismerni, kihasználni, megélni úgy igazán.

Ennek jegyében készítettük az Otthonok&Megoldások őszi lapszámát is, amely ezúttal is számtalan inspirációt, ötletet és őszre-szabott hasznos tanácsot hoz el olvasóinak. Ezúttal is sikerült igazán különleges enteriőrökre bukkanunk, amelyek részleteit mi magunk is tátott szájjal fedeztük fel. De górcső alá vesszük az épületdiagnosztikát, a fenntartható épületgépészetet és a környezettudatos iskolakezdés mikéntjét is. De annak is szívből ajánljuk magunkat, aki lépcsőfelújítás előtt áll, hiszen elmélyedünk egy kicsit a beltéri feljárók világában is. Summa summárum: ezúttal is tele vagyunk tartalommal.

ÍME, EGY KIS ÍZELÍTŐ ŐSZI CSUPASZÍN TARTALMUNKBÓL

forrás: Otthonok&Megoldások magazin Megjelent az Otthonok&Megoldások őszi száma!

