Nagy dobásra készül Meghan Markle: eddig bírta reflektorfény nélkül

Meghan Markle és Harry herceg a tengerentúlra való költözésük után úgy döntöttek, kicsit szeretnének elvonulni a világ elől és kizárni a reflektorfényt az életükből. Előtte, a királyi család dolgozó tagjaiként ugyanis rendszeresen jelentek meg eseményeken, ahol az egész világ őket figyelte: téma lett a ruhájuk, a viselkedésük és mindaz, ami elhangzott a szájukból. Az elköltözésük egyik oka pedig pont az volt, hogy ők maguk mondhassák meg, mikor akarnak kiállni a világ elé.

Nem is kellett erre sokat várni, hiszen dokumentumsorozatot készítettek, nem sokkal később pedig megjelent Harry herceg Tartalék című kötete is. Mindkettő elég nagy port kavart, a legfrissebb infók szerint azonban a pár itt nem áll meg. Meghan Markle-ről már korábban is felröppentek a pletykák, miszerint nagyon szívesen újraindítaná egykori blogját, amit természetesen a rajongók is tűkön ülve várnak.

Hogy mindez tényleg megtörténik-e, azt egyelőre nem tudni, arról azonban egyre több külföldi írás jelenik meg, hogy Meghan újra szeretné indítani az Instagram oldalát, amivel szakértők szerint rengeteg pénzt kaszálhat, akár 1 millió dollárt is posztonként.

Az újraindítás pedig meg is történt egyesek szerint, ugyanis megjelent az Instán egy @meghan nevű oldal, amit az Archewell Sussex oldala is bekövetett és mindenféle poszt nélkül már több mint 100 ezer követőt gyűjtött. A rajongók meg vannak róla győződve, hogy ez csak Meghan Markle lehet.

