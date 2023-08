Meghan úgy tombolt, mint egy tini: Harry herceg nélkül bulizott Taylor Swift koncertjén

Mondhatni naponta röppennek fel különböző hírek Meghannel és Harryvel kapcsolatban, ezeknek a legnagyobb része pedig a legkevésbé sem pozitív. Mióta ugyanis lemondtak minden királyi kötelezettségükről és Amerikába költöztek, mindent elkövetnek, hogy az emberek róluk beszéljenek, és mindenért a királyi családot hibáztatják.



Ez viszont az embereknek egyértelműen nem szimpatikus, így már nem csupán Angliában, de Amerikában is rengeteget csökkent a népszerűségük az elmúlt években... Talán Meghan pont ezért döntött úgy, hogy megmutatja, mennyire laza és felszabadult tud lenni, így mindenki meglepetésére a minap Los Angeles-i koncertjén tűnt fel.



A hercegné Harry nélkül bulizta át az éjszakát barátnőjével, Lucy Fraserrel, és a szemtanúk szerint egyáltalán nem fogta vissza magát. Egy nevét elhallgató forrás szerint például Meghan azonnal felpattant, amikor elkezdte énekelni a You Belong To Me című számát, és ugrálta és táncolva énekelt percekig (ha lesz róla videó, azonnal megmutatjuk!).

Persze az emberek azonnal elkezdtek kombinálni, Harry társaságában ugyanis Meghan soha nem tudja ennyire elengedni magát, és rögtön arra következtettek, hogy a sussexi hercegné nem boldog a házasságában, hiszen mindig vissza kell fognia magát, és csak akkor lehet önmaga, ha Harry nincs vele...



Olvasnál még Meghanről?

