Te viselnél pelenkát egy koncerten? Taylor Swift rajongói furcsa okból teszik

Nehéz eldönteni, hol húzódik a határ zsenialitás és őrültség között. rajongóinak ötlete is tökéletes példa erre.

egy igazi, nagy visszatérő. Akárcsak legjobb barátnője, Selena Gomez, Taylor is jó időre a háttérbe vonult, most viszont visszatért a porondra, nem is akárhogyan! Kiderült például, hogy szakított előző párjával és összejött Matty Healy-vel, kivel több alkalommal el is csípték a paparazzik, ahogy New York-ban romantikáztak.

A rajongók legnagyobb örömére azonban Taylor nem csak elképesztően boldog, hanem koncertezik is, javában zajlik ugyanis az Eras turnéja, amit hatalmas érdeklődés övez. Az igazi nagy rajongók már napokkal korábban a helyszínre érkeznek, sátrakban alszanak, hogy akár csak egy pillanatra is, de összefuthassanak Taylorral a helyszínen.

És természetesen a három órás koncert egy percét sem szeretnék kihagyni, ezért akár hiszed, akár nem....pelenkát viselnek. Igen, pelenkát, mivel nem kockáztatják, hogy ki kelljen menniük a mosdóba. Többen TikTok-on osztották meg élményüket a nedvszívó alsóneművel kapcsolatban, és állítják, a legjobb találmány!

Te viselnél pelenkát azért, hogy ne maradj le a koncert egyetlen pillanatáról sem? Igen, zseniális ötlet! Nem, ez azért túlzás.

Az arany flitteres ruha alatt egészen szürreálisan mutat a pelus, de működik!

Te is készülsz már a fesztiválszezonra? Íme néhány trükk, amivel feldobhatod a sminked!

Galéria / 8 kép Itt van a fesztivál szezon: 8 trükk, hogy feldobd a sminkedet a kedvenc koncertjeidre Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Melyik volt legvagányabb frizurája? Katt a galériára:

Galéria / 10 kép Taylor Swift 10 legjobb frizurája Megnézem a galériát