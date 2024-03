Kiderült, mikor és hol jelentette be Meghan és Harry, hogy gyereket várnak – Senki sem számított erre

Meghan Markle és Harry herceg 2018. október 15-én jelentette be, hogy első közös gyermeküket várják, a világ pedig izgatottan gratulált nekik. Mindez a nyilvánosság előtt zajlott, az viszont, hogy a királyi család tagjainak mikor mondták el a jó hírt, már kevésbé volt köztudott. Harry a memoárjában emlékezett vissza erre a pillanatra, amiből kiderül, hogy nem kisebb eseményen kerítettek rá sort, mint egy esküvő.

Harry és Meghan úgy döntöttek, a nagy bejelentés előtt néhány nappal a családdal is közlik a hírt, és Eugénia hercegnő esküvőjét tökéletes időpontnak találták. A herceg elmondása szerint nagyon örültek a friss házasoknak, de megragadták az alkalmat arra, hogy az összegyűlt családtagoknak elmondják a saját jó hírüket is.

Vannak, akik nem veszik túl jó néven, ha épp az ő nagy napjukon próbálnak mások kitűnni, a királyi család tagjai azonban nagy örömmel fogadták a hírt és úgy voltak vele, hogy így duplán van mit ünnepelni.

„Windsorban, közvetlenül a fogadás előtt megkerestük papát (Károly királyt) a dolgozószobájában. A nagy íróasztala mögött ült, ahonnan a kedvenc kilátása nyílt az udvarra... Örömmel értesült arról, hogy negyedszer is nagypapa lesz, a széles mosolya megmelengetett” - emlékezett vissza Harry.

A herceg azt is elárulta, hogy Katalin és Vilmos hogyan tudta meg a nagy hírt. A fogadás után félrehívták Vilmost egy olyan szobába, ahol páncélok voltak a falon. Harry furcsa pillanatként írja le a történetek. Vilmos elmosolyodott, miután megtudta, majd azt mondta, hogy ezt Katalinnak is el kell mesélniük, aki épp Pippával beszélgetett a terem másik oldalán. Ezután Katalin is szívből gratulált a párnak. Hogy hogy reagált a vőlegény és a menyasszony, az sajnos nem derült ki, de valószínűleg mindenki boldogan fogadta a jó hírt.

Hét hónappal később aztán bejelentették, hogy megszületett Archie, 2021-ben pedig Lilibet is csatlakozott a családhoz, ami négytagúvá vált általa.

