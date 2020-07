Kapcsolatuk elején sokan nem hittek abban, hogy Harry herceg és Meghan Markle végül idáig jutnak. Az amerikai színésznőt pont olyan felvillanásnak tartották a herceg életében, mint előző barátnőit, ám a pár minden kétkedőre rácáfolt, először házasság, majd gyerek, és idén még a Megxitet is megcsinálták, amire Erzsébet királynő annak idején tuti, hogy még a legvadabb álmaiban sem mert gondolni.

Mára nem is kérdés, hogy Meghan Markle és Harry herceg között nagyon erős a kapocs, szerelmük stabil lábakon áll, és megbonthatatlan egységet alkotnak együtt, de vajon mit hoz a jövő?

Amy Tripp, az ismert asztrológus elmélyedt a páros horoszkópjában, szerinte ugyanis ez alapján könnyen eldönthető, hogy hogyan alakul a szerelmesek kapcsolata. Meghan horoszkópja Oroszlán, Harry-é pedig Szűz, ez a két csillagjegy pedig igen jó párost alkot. Amy persze ennél messzebbre ment a kutatásban, melyből számára már két évvel ezelőtt kiderült, kettejük között igen különleges a vonzalom, és mind a ketten igen nagy változásokat hoznak egymás életébe.

Hogy ez így is lett, nem is kérdés, de vajon örök szerelem ez? Az asztrológus szerint az intrikák egyértelműen kikezdhetik kapcsolatukat, ám ennél jóval valószínűbb, hogy idővel egyikük nagyobb szabadságra és függetlenségre vágyik majd, illetve a munkájuk miatt kialakult távolság akár házasságukba is kerülhet.

