A stílusos nők most Meg Ryan másolják! Íme őszi 6 outfit tőle a 90-es évekből, ami trendibb, mint valaha

a '90-es évek romkomjainak egyik nagy csillaga volt, ennek fényében teljesen érthető, hogy stílusa tényleg trendet teremtett a nők körében. Azt viszont nem gondoltuk volna, hogy a múltidéző hullámok egy ponton az ő ruhaválasztásait is berántják majd a divat kimeríthetetlen körforgásba.

Az online tér jó ideje már tökéletes melegágyat biztosít minden olyan trend gyanús esetnek, ami bár a kifutók világából kimaradt, de ettől függetlenül minden adott benne ahhoz, hogy komolyabban átírja az adott szezon irányát. A TikTok felhasználói most éppen stílusát fedezték fel maguknak, és a Fall névre keresztelt hullám egyre nagyobb rajongótábort tudhat maga mögött. Valahol mondjuk adta is magát a dolog, hogy a fiatalabb generáció tagjai gondolkodás nélkül ráérezzenek a színésznő stílusára, ugyanis az öltönynadrágok éppen annyira visszatértek idén ősszel, mint a kardigánok és a blézerek.

Hogy miért is érdekes és inspiráló stílusa? Kattints tovább és mutatunk is gyorsan 6 szettet!

6 szett, amit megéri lemásolni Meg Ryan-től

Még több stílusszempontból is inspiráló filmre vágynál? Akkor ezt a válogatásunkat se hagyd ki!

Az InStyle magazin írása.