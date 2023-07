A tetoválóművészet több ezer éves hagyománnyal bírt bizonyos népek körében, a modern társadalom viszonylag későn kezdte el nem tabuként kezelni a dolgot. Ehhez pedig kellettek olyan bátor és kísérletezőkedvű alkotók, akik nem féltek szembemenni a szabályokkal és lebontani azokat az akadályokat, amiknek köszönhetően ma már ez a testet díszítő technika is egyfajta művészetként kering a köztudatba. Ebben a merész küldetésben pedig kevesen tudják, de egy nőnek is nagy szerepe volt.

Maud Stevens Wagner 1877. február 12-n született, a Kansas állambeli Emporiában. Viszonylag fiatalon egy vándorcirkuszhoz szegődött, ahol artistaként és gumiemberként szórakoztatta a közönséget. Egy ilyen utazása során jutott el 1904-ben a St. Louis Világkiállításra, ahova a világ minden tájáról érkeztek emberek, hogy megnézhessék a kor legújabb és legkülönlegesebb találmányait és show-it. A fiatal Maud itt mint légtornász mutatta meg tehetségét, és ekkor ismerkedett meg Gus Wagner tetoválóművésszel, aki randevúra hívta, ám ő csak egy feltéllel fogadta el a meghívást: ha a férfi megtanítja tetoválni.

A folytatásért kattints tovább és ismerd meg jobban az első női tetoválóművész kalandos életét...

