Ködös részlet derült ki Matthew Perry halotti anyakönyvi kivonatából

Matthew Perry hivatalos halotti bizonyítványából újabb részletek derültek ki

A Jóbarátok színészére néhány hete talált rá a jakuzzijában az asszisztense, aki azonnal kihívta a mentőket, miután megpróbálta a fejét kihúzni a vízből és látta, hogy eszméletlen. Az orvosok már nem tudtak segíteni rajta, a helyszínen halottnak nyilvánították a színészt.

Matthew Perry-t pénteken temették el a Los Angeles-i Forest Lawn Memorial Parkban, ami olyan hírességek temetője, mint Paul Walker vagy Carrie Fisher. A temetésén természetesen a Jóbarátok egykori szereplői, a színész közeli barátai is részt vettek.

Matthew Perry halotti anyakönyvi kivonatát a The Blast bulvármagazin szerezte meg, amiből kiderül, hogy a sztár halálának okát még mindig vizsgálják. Az első jelentések szerint nem volt metamfetamin vagy fentanil a szervezetében, amikor meghalt, de más drogok esetében még alaposabb vizsgálatokra van szükség. Ehhez még hetekre is szükség lehet, de a színészhez legközelebb állók állítják, hogy halála előtt tiszta és józan volt.

A bizonyítványból az is kiderült, hogy a mostohaapja, Keith Morrison szerepel benne, mint "informátor", aki az információt a halottkémnek szolgáltatta.

Amikor a nyomozók megérkeztek Matthew házához, nem találtak illegális drogokat, de találtak vényköteles gyógyszereket, amelyek az előírásoknak megfelelően fel voltak címkézve. Matthew nemrégiben nyíltan beszélt a függőséggel való küzdelméről a Barátok, szeretők és a nagy szörnyűség című memoárjában.

A memoár Matthew drog- és alkoholfüggőséggel folytatott küzdelmeibe merült el, valamint abba, hogy miután 2018-ban felrobbant a vastagbele, és az orvosok "két százalék esélyt" adtak neki az életben maradásra, ópiátokat írtak fel neki, aminek következtében utcai drogok, például a fentanillal kevert OxyContin függőség alakult ki nála.

Matthew erősen hitt abban, hogy segíteni kell másoknak, akik hasonló kihívásokkal küzdenek, ezért halála után barátai és családja létrehozták a Matthew Perry Alapítványt, hogy segítsenek a függőséggel küzdőknek.

