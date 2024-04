A Szex és New York átveszi az uralmat tavasszal: Így alkosd újra Carrie Bradshaw ikonikus szettjeit!

Jó helyen jársz, ha érdekel, hogyan lehetne lemásolni egy akkora stílusikon gardróbját, mint maga Carrie Bradshaw. Már akkor mindenki felfigyelt rá, amikor először jelent meg a képernyőkön 1999-ben és a karakter népszerűsége azóta sem hanyatlott. Carrie ugyanis nem azok közé tartozott, akik követték az aktuális trendeket, hanem ő maga diktálta azokat. Egy ikonikus jelenetben például kijelentette, hogy a scrunchie-t kizárólag a fürdőszobában érdemes viselni, az utcán nem...

Persze emellett élénken él a lelki szemeink előtt számos ikonikussá vált szettje, ami rengeteg divattervezőt és vörös szőnyegre készülő sztárt ihletett már meg. A sorozat ruhatáráért Patricia Field tervező volt a felelős, akinek sikerült egy egész generációra hatást gyakorolnia. Sőt, még 2024-ben is van számos olyan outfit, amit szívesen lemásolnánk a sorozatból, hiszen idén is trendinek számítanak az adott darabok. A galériában nemcsak ezeket a szetteket mutatjuk be, de abban is segítünk, hogy könnyen lemásolhasd őket!

