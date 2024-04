Marlon Brando 10 legemlékezetesebb filmje, amit egyszer mindenkinek látnia kell

Marlon Brando Jr. 1924. április 3-án született a nebraskai Omahában, egy utazó kereskedőként dolgozó apa és egy színpadi színésznő egyetlen fiaként. A család 1930-ban az Illinois állambeli Evanstonba költözött, ahol a mindössze hatéves fiú mások tréfás utánzásával már akkor is magára vonta az emberek figyelmét.

1936-ban szülei elváltak, ő és lánytestvérei az édesanyjukkal a kaliforniai Santa Anába költöztek, ám a szakítás végül nem egy életre szólt és a családi idill két évvel később tovább folytatódott. Apja egy farmot vásárolt az Illinois állambeli Libertyville-ben, Marlon Brando pedig itt kezdte el középiskolai tanulmányait, ahol bár a sportokban és a drámaórákon is jeleskedett, ám a többi tantárgy már hidegen hagyta. 1941-ben magatartása miatt kicsapták az iskolából és rövidesen a Shattuck Katonai Akadémián találta magát, ahol egy ideig jól viselkedett, de hamarosan újabb problémák akadtak vele, és végül úgy döntött, hogy abbahagyja a középiskolát. Kezdetben árokásóként dolgozott, és bár megpróbált bevonulni a hadseregbe, egy futballsérülés miatt alkalmatlannak minősítették. Brando végül úgy döntött, hogy New Yorkba utazik és színészetet tanul. Idővel kisebb színpadi szerepeket kapott és bár viselkedése itt is elég megosztó volt, abban mindenki egyetértett, hogy hihetetlen tehetség szunnyad benne. Az első filmes lehetőség rögtön egy főszereppel találta meg őt, amit az 1950-ben bemutatott Férfisors című drámában kapott, amit 1951-ben A vágy villamosa követett, ezzel az alkotással pedig végleg beírta magát a filmtörténet nagykönyvébe. Karrierje számos hullámvölgyön ment át, ettől függetlenül két Oscar-díjjal jutalmazták, az elsőt 1955-ben A rakpartonban nyújtott alakításáért, a másodikat 1973-ban A Keresztapáért kapta. Három BAFTA-, két Golden Globe-díjat nyert, de számos nemzetközi filmes elismerést is kapott és megannyi nagy szerep köthető a nevéhez.

Marlon Brando születésének 100. évfordulóján úgy gondoltuk, hogy összegyűjtjük pályafutásának 10 legemlékezetesebb alkotását, amit egyszer mindenkinek látnia kell: nézd meg, hogy te mennyit pipálhatsz ki ezek közül!

Galéria / 10 kép Marlon Brando 10 legemlékezetesebb filmje, amit egyszer látnod kell Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.