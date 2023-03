Aki szeret olvasni, annak egy könyvesbolt maga a mennyország. De biztosan te is voltál már úgy, hogy csak tanácstalanul álldogáltál a könyvektől roskadozó polcok előtt és képtelen voltál választani. Mert nem tudtad, melyik lesz az a könyv, amelyik valóban megfelel az ízlésednek és amelyik képes lesz teljesen magába szippantani.

Ezért is jó, ha vannak olyan barátnőid, ismerőseid, akikkel tapasztalatot cserélhetsz, akikkel hasonló az ízlésetek könyvek terén és akár még kölcsönözni is tudtok egymástól. A szerkesztőségben mi is ezt csináljuk, ezért is jött az ötlet, hogy mi lenne, ha hónapról hónapra megosztanánk egymással és persze veletek is friss olvasmány élményeinket.

Lássuk hát, márciusban melyek szerkesztőségi könyvklubunk kedvenc könyvei, amelyeket tiszta szívből ajánlunk nektek!

Galéria / 9 kép 9 könyv, amit ezen a tavaszon mindenképp olvass el! Megnézem a galériát

