Úgy tűnik, eljutott már arra a szintre 64 évesen, hogy tényleg nem búsul túl sokat egyetlen pasi miatt sem. Korábbi párjával a 23 éves modellel öt hónapig alkottak egy párt, néhány héttel ezelőtt viszont úgy döntöttek, hogy külön utakon folytatják.

Tény, hogy a legtöbb szó mostanában arcáról esik, pontosabban arról, hogyan változott. Mindemellett azonban érdemes szót ejteni arról is, hogy milyen aktív, pörgős életet él 64 évesen is. Ha követed Instagramon, biztosan látod, hogy szinte nincs olyan nap, hogy ne táncolna 20 éveseket megszégyenítő lendülettel egy-egy Insta-sztoriban.

Ezt számításba véve pedig már nem is olyan meglepő, hogy még mindig odáig vannak érte a pasik, még a huszonévesek is. pedig ezt ki is használja és nem szomorkodott túl sokáig, a szakítás után néhány héttel máris randizni kezdett, mégpedig gyerekei bokszedzőjével, Josh Pipperrel.

Első közös fotójuk felrobbantotta a netet!

A pletykák szerint eleinte csak a gyerekei miatt járt a bokszedzésekre, de Josh és közte hamar kialakult a szimpátia, így az edzőtermen kívül is találkozgatni kezdtek. Még az ismerkedési fázisban tartanak, de mindketten nagyon élvezik egymás társaságát.

Nem csodálkozunk, hogy megakadt rajta szeme. Josh egy igazi félisten!

Ezt olvastad már?

Galéria / 13 kép Akkor és most: Így változott meg Madonna arca 25 év alatt Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria