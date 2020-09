Az eddigi kritikák szerint főleg azok fogják szeretni, akik a Szex és New York sorozatáért is odavoltak. A sztori egy Emily nevű amerikai lányról szól, aki úgy dönt, hogy álmai állása miatt Párizsban próbál szerencsét, ugyanakkor ahhoz, hogy elérje a célját több nehézséggel is szembe kell néznie. A széria csajos, könnyed és vicces, amely igazi délutáni kikapcsolódás lesz mindazoknak, akik imádják a divatot és a szerelmet.

Az Emily in Paris vagyis Emily Párizsban című sorozat első évadának forgatását már régebben befejezték, a premierre a koronavírus miatt azonban csak most kerülhet sor. Tegnap végre kijött az első előzetese is, amely csak megerősíteni látszik a pletykákat, hogy Lily Collins most is zseniális alakítást fog nyújtani.

A szép színésznő már több filmben is megmutatta, hogy nemcsak szép, hanem elképesztően tehetséges is. Több szakmabeli szerint a sorozatban olyan mint Audrey Hepburn, akire kísértetiesen hasonlít.

A színésznő mellett olyan sztárok lesznek láthatóak a szériában mint Kate Walsh és Lucas Bravo.

