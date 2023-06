Klasszikus fekete és extra színes – ezeket a papucsokat és szandálokat kár lenne kihagyni idén

Egyetlen nyarat sem tudunk elképzelni papucsok és szandálok nélkül, hiszen a kánikulában nyitott lábbelit visel legszívesebben az ember. Számos előnnyel jár a viselésük: könnyen felkapja őket az ember indulás előtt, hagyják szellőzni a lábat, könnyen kombinálhatók és ha megtalálod a lábfejedhez legjobban illeszkedőt, akkor nagyon kényelmesek is tudnak lenni. A legjobb pedig, hogy a DEICHMANN kínálatában számos fazon és minta közül választhatsz: az Online Shopban és az üzletekben is megannyi újdonsággal és trendi darabbal készülnek.

Az biztos, hogy a kedvenc farmeredhez és nyári ruhádhoz is egyaránt találsz passzoló darabot legyen szó klasszikus feketéről vagy épp színes zöld darabról.

A DEICHMANN a trendeket figyelembe véve azokra is gondolt, akik a csatos vagy strasszköves darabokat részesítik előnyben az extra csillogás érdekében. Egy-egy ilyen szandált akár egy elegánsabb eseményre is el tudunk képzelni, hiszen a nyár nemcsak a nyaralások és kirándulások, de az esküvők és az eljegyzések időszaka is.

forrás: DEICHMANN

A chunky darabok mellett idén a gyöngyös lábbelik is előtérbe kerülnek. Csak győzz választani a rengeteg szuper szandál és papucs közül!

forrás: DEICHMANN

A galériában még több darabot találsz!

Galéria / 12 kép A DEICHMANN legszebb papucsai és szandáljai a nyári időszakra Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria