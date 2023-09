Ha van forró lista, akkor ez az: Az elmúlt 25 év legsármosabb férfisztárjai

Nézzük, kik azok, akik a mai napig meghatározzák és befolyásolják a jelen férfi imidzsének alakulását, és rabul ejtették – és akár a mai napig rabul ejtik – a női nézők szívét, meghatározó filmes és sorozatbeli karaktereikkel.

Brad Pitt – Ha eljön Joe Black

Hihetetlen, hogy 60 éves Hollywood egyik legmeghatározóbb férfi ideálja. Nincs nő, aki az általa megformált megannyi karakter és külső valamelyikétől ne olvadna el egy kicsit. Pitt színészi karrierje mellett már saját divatvonalat és kozmetikai márkát is alkotott. Sikere és sármja pedig mind a mai napig töretlen.

Bruce Willis - Armageddon

25 éve minden A-kategóriás akciófilmet az ő neve jelzett és nagyszerű alakításokat láthattunk tőle vígjátékokban is. A világot is megmentette számunkra az Armageddontól, így nem is lehetne legendásabb. Habár visszavonult betegsége miatt, mindig is ő lesz a rosszfiús mosoly etalonja.

George Clooney - Vészhelyzet

Egy világ lett szerelmes anno Clooney-ba, amikor Ross doktorként zöld köpenyben rohangált. Karrierje nyíl egyenesen ívelt fel, számtalan díjjal ismerték el, és ma, 62 évesen is ő a világ egyik legkívánatosabb pasija a hölgyek szerint. De, ha ez nem lenne elég, napjainkban a filmipar egyik legbefolyásosabb emberének is számít.

Robert Pattinson -Alkonyat

Az Alkonyat tini vámpírja a márványszerű megjelenésével gyorsan meghódította a női szíveket. Jó forgatókönyvválasztásainak hála pedig egyre komolyabb szerepek találták be, köztük a Batman is, amelyben már dögös harmincasként repkedett és hódította meg a világot.

Dwayne Johnson - Skorpiókirály

A pankrátorból lett akció- és vígjáték sztár hawaii-i származásának köszönhetően igazi egzotikus férfi. Hegyomlás termete ellenére sugárzik belőle a jóság és kedvesség, amit magánemberként, kislányai mellett is láthatunk tőle.

Johnny Depp - Cry Baby

A zenész-filmsztár posztere sok lány falán ott lógott a kilencvenes években. A Cry Baby-beli megjelenése minden tinilányt azonnal megbabonázott, de sármja az idők során sem kopott meg. Még kalózkapitányként is bárkit megbabonáz, de számos izgalmas és komplex alakítással bizonyított már karrierje során.

Channing Tatum - Step up

Jóképű, izmos és még táncolni is tud – nem is akárhogyan. A Step up filmek után megannyi szerepben adta a tudtunkra tehetségét, de legyünk őszinték, a Magic Mike-ban tapasztaltak miatt továbbra is a táncos filmjeire szavazunk.

Tom Hardy - Mad Max

Sármos, jóképű és szexi, aki ráadásul még nagy állatvédő hírében is áll. Ennél több nem is kell, hogy a női szíveket meghódítsa, de biztos, ami biztos, elég tehetséges is. A színész hosszú utat járt be, mire Hollywood A-listás színészei közé emelkedhetett, ám állítása szerint pontosan a nehezen jött sikernek köszönheti azt, hogy megváltozott és becsülni tudja azt, amilye van.

forrás: joy

