A legtöbb embert nagyon foglalkoztatja az a kérdés, hogy mely szakmák azok, amik igazán jól megfizetik az alkalmazottiakat. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy az orvosok, ügyvédek, jogászok rendkívül megbecsült tagjai a társadalomnak, így aki ezen hivatásokra készül, az busás havi fizetéssel is számolhat. Azonban nem csak az ilyen hagyományos szakmák fizetnek igazán jól, gondoljunk csak bele, hogy egyre nagyobb szükség van az IT szakemberekre, és igencsak meg is fizetik az ilyen affinitásokkal rendelkezőket. Ezentúl az élsportolók is komoly összegekre tehetnek szert, és természetesen a politikával foglalkozó szakemberek is.

forrás: fauxels/ Pexels

Na de, hogy konkrét számokat is mondjunk, összegyűjtöttük azt a 15 szakmát, és azok átlagos fizetését, amelyekkel a legjobban lehetett keresni 2022-ben. Az adatokhoz a KSH statisztikáit hívtuk segítségül.

Az alábbi galériában lássuk azt a 15 szakmát, ami a legjobban fizet!

Az ÉVA magazin írása.