Bár Kate Middleton és Meghan Markle gardróbja valóban irigylésre méltó, és az is igaz, hogy percek alatt elkapkodják a neten a ruhákat és kiegészítőket, amiket a nyilvánosság előtt viselnek, mégsem ők a brit királyi család stílusikonjai. Ezt a képzeletbeli címet ugyanis inkább Eduárd kenti herceg unokájának oszthatnánk ki: mondjuk ez korántsem véletlen, hiszen a most 27 éves Lady Amelia Windsor a divatiparban dolgozik, szóval első kézből értesülhet a legújabb trendekről. Legutóbb például a BFC Summer Party-n nyűgözött le mindenkit a megjelesével.

A londoni eseményen fekete nadrágot és tollakkal díszített crop topot viselő Amelia amúgy olyan luxusmárkáknál gyakornokoskodott már az évek során, mint a Dolce & Gabbana, a Chanel, a vagy a Bulgari, és a milánói divathéten ő maga is vonulhatott már a Dolce & Gabbana kifutóján modellként. Egyébként köztudottan arról álmodozik, hogy ötvözhesse két szenvedélyét: a divatot és a fenntarthatóságért vívott küzdelmét: „Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy óriási a műanyagválság, és azt is tudjuk, milyen hatással van ez a bolygónkra” – nyilatkozta.

Persze azt is tudja, hogy ebben a divatiparnak is hatalmas szerepe van sajnos, éppen ezért fontosnak tartja, hogy fenntartható váljon. „Stella McCartney olyasvalaki, akire felnézhetünk, mert a kollekciói bebizonyítják, hogy az öltözködésünk lehet egyszerre környezetbarátok és stílusos is” – mondta egy interjújában Lady Amelia, akiről érdemes példát venni a zöld gondolkozásban. Sőt, Katalinékkal ellentétben őt még a közösségi médiában is követheted, mivel rá nem vonatkoznak a királyi család szigorú szabályai, ezért lehet saját Instája, amit @amelwindsor néven találhatsz meg.

De azért van, hogy a királyi család tagjai is mellényúlnak...

