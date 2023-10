Van, amit sosem akarnak újra látni: a nézők szerint ez Leonardo DiCaprio legrosszabb és legjobb filmje

az első aprócska szerepét 1989-ben, az Az új Lassie című sorozatban kapta, amit jó pár kisebb lehetőség követett míg 1991-ben a Rémecskék 3. volt az első olyan nagyobb film számára, ami aztán szépen lassan ki is nyitotta az első kapukat.

A színész pedig kapva kapott a lehetőségeken, és alig múlt 18 éves, amikor az 1993-as Ez a fiúk sorsában már Robert De Niro oldalán bizonyította azt, hogy minden esélye megvan arra, hogy az A-listás sztárok sorába kerüljön. Az elmúlt 30 évben pedig keményen dolgozott is azon, hogy ne csak a nézők, de a szakma is elismerje őt, és jobbnál jobb projektekhez adta a nevét, és 2016-ban A visszatérőért meg is kapta a rajongók által régóta várt és remélt Legjobb színésznek járó Oscar-díjat. Október 19-én debütál a hazai mozikban legújabb filmje, a Martin Scorsese által rendezett Megfojtott virágok, ennek kapcsán pedig úgy gondoltuk, hogy utánajárunk annak, hogy a nézők szavazatai alapján karrierjének melyek voltak a legjobb és legfeledhetőbb állomásai, aminek fejezetei között sok esetben tényleg olyan "szoros a verseny", hogy mint láthatod, tényleg csak 1-1 százalék a különbség kedveltség szempontjából.

Kattints tovább és mutatjuk szerepeinek toplistáját, a legnépszerűbbtől kezdve egészen a legrosszabbnak értékeltig a Rotten Tomatoes-on!

Galéria / 19 kép Leonardo DiCaprio legjobb és legrosszabb filmjei Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Ha még több filmes érdekességet olvasnál, akkor ezt se hagyd ki!

Galéria / 6 kép 6 híresség, aki inkább elfelejtené filmes csókpartnerét Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.