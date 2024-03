Lépj a változásért! - közös kollekcióval kampányol a Johnnie Walker X Dorko

Az egyedi tervezésű cipő dizájnjával és csomagolásával is szeretné felhívni a figyelmet a nőket érő megkülönböztetésre. A Keep Walking Magyarország kampány ismert emberek történetein keresztül kívánja ledönteni a káros társadalmi berögződéseket és inspirálni a nőket céljaik elérésében.

A Johnnie Walker folytatja korábbi, a pozitív változás és a női szerepvállalás támogatását célzó kampányát, ösztönözve a nőket a korlátok ledöntésére és új magasságok elérésére. A márka kétszáz éve a haladás szimbóluma. Kampányaiban kiemeli a női példaképek jelentőségét, bemutatásukkal szeretné buzdítani a nőket, hogy valósítsák meg önmagukat és álljanak ki a nemek közti esélyegyenlőség mellett. A Dorko által gyártott cipők körüli sárga szalagok szimbolizálják azokat a társadalmi korlátokat, amelyek körbeveszik a nők életét. A szalagokat el kell vágni a cipő viseléséhez, így fizikailag is át kell szakítani ezeket a határokat, köszönhetően a cipő egyedi és kreatív tervezési megoldásának.

A kampány nem titkolt célja, hogy minél több emberhez jussanak el ezek a társadalmilag fontos üzenetek, ezért a limitált kollekció eladásaiból származó bevételekkel a Johnnie Walker és a Dorko az Egyenlítő Alapítvány munkáját támogatja.

A fejlődés és a pozitív változás elősegítése különösen fontos, figyelembe véve, hogy az Eurostat elemzése szerint Magyarországon a nők átlagosan 17,9%-kal keresnek kevesebbet azonos pozícióban, mint a férfiak. Kelet-Európában a whisky továbbra is maszkulin italként él a köztudatban. Példamutató lehet, ha egy vezető, férfias whiskymárka áll ki a női esélyegyenlőség mellett. Az idejétmúlt társadalmi berögződések meghaladása jelenti az igazi haladást. Innen nyert inspirációt a Johnnie Walker Keep Walking kampánya, amely a whisky márka 200 éves üzenetével összhangban áll ki a haladás mellett.

A kampány nagykövetei a cipő viselésével a haladás jelképét képviselik a továbblépés szimbólumaként.

Többször viccesen nyilatkoztam már, hogy bárcsak nekem is lehetne egy feleségem. A zenekarom férfi tagjai mindig frissen mosott ruhában, feleségük ételt bekészítve engedik el a koncertre. Míg nekem, frontemberként és anyaként kettős szerepben kell helytállnom. Mindig arra törekszem, hogy egyensúlyt találjak a szakmai elhivatottságom és a családi életem között, ami kihívásokkal teli. De hiszek abban, hogy mindez lehetséges, és hogy nőként, anyaként és művészként is teljes életet lehet élni. Fontos számomra, hogy a közönségemmel is megosszam ezeket a tapasztalatokat, hiszen a színpadon állva nem csak a zenémet, de a női lét sokszínűségét is képviselem.

- mondta Péterfy Bori, színész-énekes.