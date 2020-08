A fotós, aki Marilyn Monroe-tól Angelina Jolie-ig mindenkit megkapott - intim fotók Hollywood legszebb nőiről

A többszörösen díjnyertes kanadai sztárfotós, Douglas Kirkland azon kevesek egyike, akinek senki nem tudott nemet mondani Hollywoodban. -tól Susan Sarandonon át Angelina Jolie-ig mindenkit lefotózott, aki valaha élt és mozgott a nemzetközi filmiparban, és azon túl.

A 85 éves fényképész páratlan fotóritkaságokat tartalmazó gyűjteményéből idén tavasszal nyílt volna kiállítás Budapesten, ha a koronavírus-járvány nem tör előre. Ezen a budapesti tárlaton került volna bemutatásra az 50-es, 60-as évek szexszimbólumáról, -ról készített 55 képből álló sorozata, amelyet egy különleges éjszaka leforgása alatt lőtt 1961-ben.

Az intim képeket is bemutató fotókiállítás megnyitóját ugyan a koronavírus gyors terjedése miatt határozatlan időre eltolták, mi most mutatunk egy kis ízelítőt Douglas Kirkland több mint 50 évet felölelő karrierjéből, amely során a Look, a Life, a The Sunday Times Magazine és a The New York Times Magazine megbízásából is fényképezett.

Galéria / 17 kép Douglas Kirkland sztár portréi Megnézem a galériát

