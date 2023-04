Könnyű léptekkel a szabadban

Te is a friss levegőről, gyönyörű tájról és a természettel való újrakapcsolódásról álmodozol, és már tervezed az első, nagy tavaszi sétákat a városon kívül? Akkor ideje az izomfeszülés és izomhúzódás kezelésére is felkészülnöd, de ne aggódj, a VoltaNatura gél pont be fog férni a legkisebb túrahátizsákodba is!

A tavasz gyakran rossz hírét kelti a túrázásnak. A változékony, szeles, gyakran esős időjárás és a sáros ösvények rémképe sok kezdő túrázót tart távol az erdőktől. A bátortalanok inkább megvárják a természetjárással a száraz nyarat, pedig valójában a tavasz a legjobb időszak arra, hogy hőguta nélkül fedezzük fel a zöldellő környezetet, leküzdjük a fáradtságot és élvezzük csendet, anélkül, hogy tömegeket kellene kerülgetnünk az ösvényeken. Ha te a kimozdulás mellett döntenél, fontos, hogy megfelelően öltözz, és becsomagolj néhány alapvető dolgot a kiszámíthatatlan időjárás, útviszonyok és a váratlanul jelentkező izomfájdalom enyhítésére. A túrázás általában elég biztonságos, de kellemetlenségek azért előfordulnak. Míg a legtöbb gyakori sérülés otthon vagy a városban csupán bosszúság lenne, útközben jelentősen akadályozhat még egy enyhe izomfeszülés is. A többórás séta márpedig könnyen túlterhelheti az izomrostokat, ha nincsenek ilyen intenzív igénybevételre kondicionálva. Persze ideálisabb lenne, ha fokozatosan növelnéd a terhelést, de valljuk be, a lusta télnek a legtöbben egy kiadós kiruccanással szoktunk véget vetni. Fontos: az egésznapi menetelés végén mindig nyújts le, és érdemes a VoltaNatura növényi alapú izomregeneráló gélt is bevetni, mely hat különböző növény természetes erejét egyesíti, hogy csillapítsa az izomfeszülést és segítse a zúzódások felszívódását - így akár már másnap új kalandokra indulhatsz! Kattints a képre tudj meg többet! A természet és a tudomány találkozása A VoltaNatura gélben található, biogazdálkodásból származó, gondosan kiválogatott növények kivonatai nyugtatják a feszült és/vagy összehúzódott izmokat. Az árnika, ázsiai gázló és vadgesztenye közismert tulajdonsága az összehúzódott izmokra gyakorolt nyugtató hatás, míg a fajdbogyó és borsmenta a hűsítésről és kellemes illatról gondoskodik, az aloe vera pedig a hidratálást és a gyors felszívódást garantálja! PM-HU-VN-23-00039 www.pingvinpatika.hu/voltanatura Hogy tetszett a cikk? Egynek jó. Nice job! Imádom!

Videók