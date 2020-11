KLIPPREMIER! Youlï és Iván Szandra fülbemászó dalától te is pillanatok alatt karácsonyi hangulatba kerülsz majd

December közeledtével egyre többször csendülnek fel azok az ismerős ünnepi dallamok, amiket lehetetlen lenne megunni. Michael Bublé, Mariah Carey és a Wham! slágerei akár már nyáron is képesek karácsonyi hangulatba ringatni minket, hát még az év ezen részében. A kötelező külföldi melódiák mellett pedig itt az ideje annak, hogy egy hazai slágerrel bővüljön az ünnepi paletta.

Így először nálunk láthatjátok Youlï és Iván Szandra közös duettjét az Elhoztam a szívemet, amit meghallgatva garantáltan ti is karácsonyi hangulatba kerültök majd.

Megkérdeztük őket arról, hogy nekik mit jelent ez az ünnepi időszak és persze elárultak pár titkot is az új slágerről.

Nagyon jó lett a dal, és persze nyakunkon vannak az ünnepek, de hogy jött az ötlet, hogy ha már duettre adjátok a fejeteket, akkor az éppen egy karácsonyi dal legyen?

Horányi Juli: Köszönjük a visszajelzést, nagyon nagy öröm számomra, mikor valaki ezt mondja egy dalról, ami nekem olyan, mintha a kisbabám lenne.

A saját dal ötlete már jó ideje érett nálunk. Szandrával lassan 3 éve, mint duó járjuk az országot és nem csak a zene köt össze minket, hanem a barátság is. Szandra egy igazán különleges ember és kivételes tehetségű zenész, nagyon szeretek vele időt tölteni.

Régóta szó volt róla, hogy közösen írunk egy dalt és egy karácsonyi szám is már régi vágyam volt. Számomra ez egy nagyon meghatározó ünnep, de eddig egyik évben sem jött az ihlet. Idén ősz elején úgy döntöttem nekiülök és megpróbálom. Becsuktam a szemem és elképzeltem mit jelent nekem a karácsony, az első kép, ami beugrott egy betlehemes volt, ezért kezdődik így a dal: “Három király, útnak indult…” aztán továbbgondoltam, hogy miért is keltek ők útra? Azért, mert a csodát keresték és mi is ezt a csodát várjuk minden évben karácsony estéjén. Így a további gondolatok is adták magukat és megszületett a dal alapötlete, amivel aztán Szandrával dolgoztam tovább és mikor elkészült a demó, akkor jött a képbe Heilig Tomi zenei producer, aki kerek egésszé formálta a dalt és így született meg az Elhoztam a szívem.

Iván Szandra: Ruby Harlem egy duett sorozaton dolgozik, első partnerünk Veréb Tomi volt a 24 óra című dallal. Julival évek óta dolgozunk együtt így adta magát, hogy közösen is írjunk valamit. És hogy miért karácsonyi? Évek óta elemezgetem, mitől lesz karácsonyos egy sláger, neki pedig épp volt egy ötlete. Jó, hogy megosztotta velem!

Ti hogy töltitek az ünnepeket?

Horányi Juli: Mi mindig nagyon mozgalmasan töltjük, kora délután elindulunk otthonról és elmegyünk valamelyikünk családjához, azután attól függően kinél kezdtük, megyünk a másik családhoz tovább. Végül éjfél után mikor hazaérünk, kettesben megajándékozzuk egymást a férjemmel, de lehet, idén már 8-ra otthon kell lenni, szóval jó lesz korán reggel elindulni. A kedvenc részem, amikor otthon vagyunk nálunk, abban a lakásban, ahol felnőttem. Ilyenkor a szüleim finom falatokkal várnak és együtt díszítjük a fát. Évekig ezt az estét Apuval, a Nagymamámmal és Anyuval töltöttük aztán jött Viktor, a férjem, aki az ötödik tag lett. Tavaly óta a Nagymamám nem csatlakozik hozzánk, mert bár szerencsére él és virul, de 94 éves és az utazás nagyon megviseli. Remélem, hamarosan lesznek gyerekeink is, akikkel bővül a létszám, de az biztos, hogy akkor már hozzánk jön majd mindenki, mert úgy egyszerűbb lesz a logisztika.

Iván Szandra: Együtt! Vidék, család, cicák, kutya, finomságok, nevetgélés és társasjáték.

Így nincs is más dolgod, mint hátradőlni és átadni magad a karácsony szellemének, ami alig 4 hét múlva kopogtat majd!

