Kit Harington szakállas sármőrből babaarcú pasi lett

Az egy dolog, hogy megszabadult Jon Snow tincseitől, és hónapok óta rövid hajjal láthatjuk, de szakállától is megszabadult, és csak a borosta-bajusz kombót népszerűsítette, most azonban még a bajszától is megvált, és új szerepében totál babaarccal látható.

A Netflix Criminal című sorozatának második évadában találkozhatnak vele a rajongók, és alaposan szemügyre vehetik Jon Snow-t már csak nyomokban tartalmazó babaarcát.

A sorozatot szeptember 16-tól láthatod te is a Netflixen, ezúttal a színész totál más szerepben tűnik fel, mint eddig valaha, azaz nem csak a külsején változtatott, hanem a repertoáron is.

Mit szólsz, szerinted is igen jól sikerült levetkőznie a Jon Snow imidzset?

Láttad már, milyen volt Kit és Rose Leslie esküvője? Érdemes lecsekkolnod a romantikus képeket a galériában!

