Gyereksztárnak lenni a legnehezebb műfaj talán Hollywoodban. A siker oly gyorsan tud jönni, hogy idő sincs felkészülni a népszerűségre, ám a hírnevet amilyen hirtelen vágják hozzád, olyan hirtelen el is veszik. Persze sokan vannak, akiknek sikerül fennmaradniuk a szakmában, és néhány kőkemény tinédzserév – és sok esetben elvonó – után hosszútávon is tudják kamatoztatni tehetségüket, ám mások cuki arcocskája a feledés homályába vész, és pont ebbe a kategóriába esik Mason Gamble is.

Mason egyetlen igazán híres szerepe az 1993-as Dennis, a komiszhoz kötődik, ám az olyan emlékezetes volt, hogy még Macaulay Culkinnal is felvette annak idején a versenyt. A fiatal színész akkoriban viszont hiába próbálkozott tovább, hasonló sikert sosem sikerült ismét elérnie, pedig akkoriban sokan fényes jövőt jósoltak neki. Végül Mason Gamble közel 20 éves karrierje alatt összesen 11 filmben szerepelt, utolsó próbálkozása pedig a 2010-es Golf in the Kingdom volt – ez volt az a pont, mikor a fiú úgy döntött, végleg bedobja a törölközőt.

Mason Gamble majdnem 10 éve nem lépett vörös szőnyegre!

A civil élet viszont mesés fordulatokat tartogatott számára, és bár a rajongók nagy része az idő múlásával elkopott, Mason néha még hírt ad magáról. Például 2017-ben megházasodott, szerelmével, Sarah-val pedig 2019 novemberében született meg első kislányuk, Isobel.

Hogy valaha visszatér-e még a filmezéshez? Ki tudja... De az biztos, hogy a kis Dennis felnőtt, az apaszerep pedig boldogabbá teszi, mint eddig bármi.

