Keanu Reeves egy közülünk – ezek a sztorik bizonyítják

Kétség sem fér hozzá, hogy igazi világsztár. A nyolcvanas évek végén, a kilencvenesek elején futott be, és bár Oscar-díjat vagy más, hasonlóan rangos elismerést mindeddig nem kapott, olyan karakterekkel fonódott össze örökre a neve, mint a Mátrix Neója vagy éppen John Wick. Noha számos kasszasikerben játszott, amikkel nyilván nem keresett rosszul, a hírnév és a vagyon viszont nem szállt a fejébe.



Ő maga is fogalmazott úgy egyszer, hogy a pénz nem mozgatja túlzottan, amennyit eddig megkeresett, abból kényelmesen ellenne élete végéig. Öltözködése is szerény, viselkedése elképesztően közvetlen, ha a rajongók megrohamozzák, nem kezd menekülni, nem bújik a testőrök mögé. Simán odaáll egy fotóra, kapható egy beszélgetésre. És ezzel talán még több szimpatizánst szerzett magának, mint a filmjeivel. Pedig magánéletében sok tragédiát élt át, nem lenne meglepő, ha inkább tartaná a távolságot.

Galériánkban összegyűjtöttünk néhány olyan esetet, ami bizonyítja, egy közülünk, ezért imádjuk:

Az InStyle Men írása.