Kopizd le a stílusát: Katie Holmes új kedvenc lapos cipője pillanatok alatt feldob bármilyen farmeres szettet

Katie Holmes már annyira a kisujjában hordja a trendeket, hogy lassan már az se érne meglepetésként minket, ha beleszállna a divatipar körforgásába. Még persze egyelőre a színjátszás körüli munkák hozzák inkább lázba, azért szerencsére így is bőven ad alkalmat arra, hogy betekintést nyerjünk különleges ruhatárába.

A 44 éves színésznőről köztudott, hogy a lezserebb darabokkal is nagyon jól boldogul. Így volt ez a a minap is, amikor egy kellemes őszi New York-i napra egy egyszerű fekete farmer-trikós szettet választott, amit egy pár hegyes orrú, lakkbőr Mary Jane lábbelivel keltett csak igazán életre. Katie Holmes cipőválasztása amellett, hogy különleges még stílusos is, az utóbbi hónapokban ugyanis egyre több jel arra utalt, hogy ez az eredetileg gyerekeknek készült darabnak ismét sikerül megismételni korábbi szárnyalását, és újfent a trendek élvonalában landol majd.

Neked is bejön Katie Holmes klasszikus, elegáns, mégis különleges cipője? Mutatunk is pár ötletet a témában!

Hirdetés Galéria

Az Instyle Magazin írása.