Katie Holmes egy olyan cipőben jelent meg, amit sokszor viszontlátsz majd az őszi szezonban

Katie Holmes igazi divatguru és ezt a titulust nem egy hét alatt érdemelte ki. Miután kissé háttérbe vonult, úgy tűnt, mintha minden energiáját a divat felé fordította volna – még azon sem lepődnénk meg, ha hirtelen saját márkát indítana. A 44 éves sztár ugyanis nemcsak azért öltözik stílusosan, mert Brie Welch stylist profi tanácsokkal látja el, hanem azért is, mert érzéke van hozzá. Katie legutóbb a ’90-es évek sminktrendjét idézte meg, korábban pedig bevállalta, hogy megmutatja a striás hasát és az őszülő tincseit. Most pedig az őszi szezon egyik legmenőbb trendjét viselte, ami mellett nem lehet szó nélkül elmenni. A közelmúltban még az általa viselt balerina cipőért voltunk oda, most viszont az alábbi metálfényű, ezüst színű magas sarkú cipőt imádjuk.

Ez az árnyalat garantáltan felráz az őszi-téli szezon szürkeségéből, Katie Holmes ráadásul arra is ötletet ad, hogyan építs be egy ilyen merész darabot a szettedbe. Katie egy klasszikus fehér pólóval és egy Max Mara szatén szoknyával viselte az ezüst darabot, kiegészítőnek pedig arany ékszereket és egy fehér táskát választott. Ezzel is bizonyította, hogy a különböző színű fémek milyen jól mutatnak egymás mellett.

A színésznő már év elején is viselte az ezüst színű darabot, akkoriban egy arany színű nadrággal, egy fekete kabáttal és egy színes kis táskával egészítette ki az outfitet.

De nemcsak fényes anyagokkal együtt viselve mutat jól az ezüst cipő, hanem akár barnával és kékkel kombinálva is.

Katie ezzel a magas sarkú cipővel egyébként egy másik év végi trendet is kipipált, a hegyes orrú cipők ugyanis hamarosan a trendtérkép tetejére kerülnek. De nyugi, az ezüst szín nem csak a magas sarkú cipők között fog hódítani, hanem sneaker- és csizmafronton is találsz bőven metálfényű választékot.

Ezeket a trendeket is nagyon várjuk:

