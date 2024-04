Ez az igazi oka annak, hogy Károly király a kisujján gyűrűt visel

Ha a királyi család stílusáról beszélünk, a női tagok mindig elrabolják a reflektorfényt, ez pedig nem véletlen. A néhai Erzsébet királynő legendás színes szettjeiről, Katalin hercegné kifogástalan megjelenéséről és Diana hercegné klasszikus stílusáról számos írás született már. De mi a helyzet a férfiakkal? Károly király esetében van egy különleges részlet, ami valószínűleg sokaknak feltűnt már: a kisujján mindig gyűrűt visel – de vajon miért?

forrás: Getty Images/Tim Graham

Nem a jegygyűrűjét viseli a bal kisujján, hanem egy pecsétgyűrűt, amit az ószövetségi idők óta használnak. Általában családi címerrel vagy személyes aláírással vannak gravírozva, amely tükrözi a tulajdonos társadalmi státuszát. Szóval, ha valakinek kétségei akadnának afelől, hogy Károly valójában nemesi leszármazott-e, csak ellenőriznie kell a pecsétgyűrűt a bal kezén.

Károly már az 1970-es évek óta viseli a gyűrűt, sőt még Diana hercegnének is volt egy sajátja, és még Katalin hercegné családja is címerrel ellátott pecsétgyűrűt visel. Persze a Windsor-ház tagjai számára egyáltalán nem kötelező mindez, csupán arra szolgál, hogy ilyen módon is tudassák a világgal, hogy büszkék státuszukra és családi örökségükre. Károly király valószínűleg épp ezért villantja meg ezt a számára fontos ékszert olyan gyakran.

