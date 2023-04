Károly király koronázásáig már csak kevesebb mint két hét van hátra, ezért nem is csoda, hogy az egész Egyesült Királyság gőzerővel készül a történelmi eseményre.

Az utcákat és az üzleteket már elkezdték feldíszíteni, és mindenhol Károly király arcképe és a koronázásra invitáló dekorációk virítanak.

Ez alól az a szupermarket sem kivétel, akik tudatosan, vagy véletlenül (na persze) jól megviccelték a királyt és felelevenítették élete egyik legkellemetlenebb botrányát.

Ugye emlékszel még a tampon-gate-re?

Ha néztem A korona című sorozatot, akkor biztosan tudod, miről van szó, és Károly legnagyobb szerencsétlenségére ez a történet igaz, nem csak sorozat alkotóinak fejéből pattant ki. A sztori röviden annyi, hogy az akkor még házas Károly egy erotikus hangvételű telefonbeszélgetés során azt ecsetelte szeretőjének, Kamillának, hogy milyen szívesen lenne a tamponja….És ami még kellemetlenebb, hogy hangfelvétel is készült a furcsa szerelmi vallomásról, amit később eladtak egy bulvárlapnak. Így történt tehát, hogy sokan még most is tampon királyként hivatkoznak Károlyra.

A múltat letagadni nem lehet és nem csak azért, mert a királyi család egyik tagjáról van szó, hanem azért sem, mert ez a kép annyira szürreális, hogy nem is csoda, hogy beleégett az emberek emlékezetébe.

A történetet ismerve pedig már nem nehéz kitalálni, hogy milyen árucikkek mellé helyezték ki az egyik szupermarketben a Károly koronázását hirdető molinót.

Ünnepeljük a király koronázását! - olvasható a tamponok mellett

Te sajnálod Károlyt, hogy még mindig nem felejtették el az emberek a tampon-gate-et? Ennyi poén belefér! Igen, nem szép dolog kigúnyolni a királyt!

A királyi család sosem szűkölködött feketebárányokban, katt a galériára, ha kíváncsi vagy a legnagyobb botrányhősökre!

