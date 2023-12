Miért kell kivasalni Károly király cipőfűzőit? Megdöbbentő az ok

Omid Scobie író könyvében olvashatunk Károly király dühkitöréseiről és arról is, hogy köztudottan különösen pedáns a napi rutinját illetően, sőt az állítások szerint hatalmas hisztit csap, ha a lefekvési rutinja nem megy zökkenőmentesen.

A Végjáték című könyvből kiderült az is, hogy még néhai édesanyja, II. Erzsébet királynő is többször panaszkodott Károly extravagáns, fényűző életmódja miatt. A szerző a könyvben részletezi a király lefekvésre és reggelizésre vonatkozó szabályait, utalva az állítólagos éjszakai dühkitöréseiről szóló beszámolókra is.

Az író kényes és gyermekes képet fest a király igényeiről, és bírálja őt. Véleménye szerint a királynak igénye van rá, hogy napi több alkalommal átöltözzön, ami "távol áll az alázatosságtól". Azt állítja, hogy négy inasának 0-24-ben készenlétben kell állnia, hiszen sosem tudhatják, mikor dönt úgy a király, hogy lecserélné a megunt szettjét. A szerző Károly reggelizési rutinjára is kitér, amiben szigorú szabály vonatkozik a lágytojásra, amit pontosan négy percig szabad főzni, se több, se kevesebb ideig.

"Éjszakai dühkitörésekről is érkeztek beszámolók: ha a király pizsamája nincs kivasalva, akkor pokolian nagy a baj" - állítja Scobie. És a szerző szerint a király a cipőfűzőkkel kapcsolatban is nagyon kényes.

"Ha a legkisebb mértékben is elkopnak a cipőfűzői, a személyzet egyik tagjának gyorsan ki kell cserélnie őket egy új és frissen vasalt párra"

Scobie hozzáteszi, hogy Károly szereti, ha pontosan egy hüvelyknyi fogkrémet nyomnak reggel a fogkeféjére egy ezüst adagolóból. Ezt a pletykát több forrás is megerősítette, többek között Diana hercegné egykori komornyikja, Paul Burrell is. Paul Burrell korábban azt is elmesélte egy interjúban, hogy Károly ragaszkodott hozzá, hogy a fürdőkád "csak félig legyen tele" és a víz hőmérséklete "langyos" legyen.

Scobie, aki korábban Meghanról és Harryről írt életrajzi könyvet Finding Freedom címmel, új könyvében számos megosztó dolgot állít a királyról. Például azt is, hogy Károly király utasította Harry herceget, hogy ne vigye el Meghan Markle-t a Balmoral-kastélyba, amikor a királynő haldoklott. "Egyszerűen nem akarták, hogy Meghan ott legyen" - írta Scobie.

