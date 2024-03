Íme az igazság: a karmád szerint ez az oka annak, hogy nem találsz szerelmet

Mindenki az igaz szerelmet keresi, azt a személyt, aki mellett megtalálhatja a boldogságot. Ám ami a filmekben egy karikacsapásra megy, az a valóságban kevésbé ilyen egyszerű. Nem csoda, hogy amikor aztán azt látod, hogy körülötted mindenki házasodik, családot alapít, egyre jobban zavar, hogy te még nem találtad meg a Nagy Őt. Pláne, ha már hosszú évek óta keresed, és csak rossz randikat és csalódásokat tudhatsz magad mögött.

Gondoltad volna, hogy szakértők szerint a karmád is szerepet játszhat ebben? Sokan úgy vélik, hogy múltbeli cselekedeteink miatt találhatunk rá nehezen a társunkra, és még csak nem is vesszük észre ezt. Akár amiatt, mert hibáztunk, akár amiatt, mert az univerzum nem akarja, hogy elhamarkodottan cselekedjünk, de egy a lényeg: számos karmikus oka lehet annak, hogy nem kopogtat be az életedbe az Igazi. Most felfedjük, hogy melyek ezek,

a folytatásért kattints a galériára!

Galéria / 5 kép A karmád szerint ez az oka annak, hogy nem találsz szerelmet Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria