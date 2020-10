Azta! Kamilla hercegné új szettjével szó szerint bevadult

2020 végére lassan már kezdünk teljesen hozzászokni a maszkokhoz, sőt, azt is megtanultuk, hogy a maszk öltöztet. Bár elődleges célja a védelem, mostanra a maszkok terén is elindult a divatozás, és valljuk be, ha már kénytelenek vagyunk hordani, valóban nem ördögtől való, hogy szeretnénk a szettünk passzintani, nem? Ezzel a sztárok is épp így vannak, és míg valaki a szupernőcis darabokra szavaz, addig más a poénosabb változatokat kedveli.

A maszk mostanra a királyi családnál is elengedhetetlen kellék lett, Katalintól is láthattunk már néhány példát arra, hogy hogyan lehetünk elegánsak maszkban, ám Kamilla hercegné most olyat villantott, amire aztán tényleg nem számítottuk, Károly herceg kedvese arca előtt ugyanis egy visszafogottnak nem nevezhető leopárdmintás maszk díszelgett.

forrás: GettyImages/WPA Pool

Ez aztán a merészség! A leopárdmintás maszkot még a bevállalósabb csajok is kétszer meggondolják, és ha mondjuk J.Lo-ról lenne szó, nem is csodálkoznánk, ahogy az is tény, hogy a leopárdminta nem tiltólistás a királyi protokoll szerint, de hogy Kamilla hercegné ilyen vagány... Ezt nem gondoltuk!

