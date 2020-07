Jöjjön egy kis JOY-napok ráadás, ahol kiélheted magad és beszerezhetsz minden hiányzó kelléket a nyárra vagy csak simán a hétköznapjaidra. Írd be a naptárba mindenképp, mert a kedvezmények június 22-28. között várnak rád. További részletekért látogass el weboldalunkra!

Készülj most is előre és tervezd meg napi szettjeidet, hogy a hétvégéből már ne menjen az értékes idődből a gardrób előtti dilemmákra. Az időjárás mint ahogy mostanában megszokhattuk elég szeszélyes lesz, nem úgy mint a kuponok, amiket tuti beválhatsz az alábbi összeállítások márkáinál. Meríts inspirációt és élvezd ki a pihenést, ja és ne felejtsd el megírni a kívánságlistádat!

2020. június 5. péntek

Nyugat felől egyre többfelé várható zápor, zivatar. A Dunántúlon szervezett zivatarrendszer is létrejöhet, heves zivatarokkal, jégesőkkel, felhőszakadással, viharos kifutószéllel. A Tiszántúlon csak elszórtan lesz csapadék. A hőmérséklet nyugaton 20-25, máshol 26-29°C között alakul.

Egy vízlepergetős dzseki biztos jól jön majd péntekre. De te ne borulj sötét, viharos árnyalatokba, maradj inkább a világos tónusoknál!

forrás: PR

1. Esőkabát, Colmar/About you, 61 990 Ft- 25% kedvezmény

2. Övtáska, Eastpak, 7990 Ft- 20% kedvezmény

3. Rövidállású felső, Nike/Garage Store, 9290 F- 20% kedvezmény

4. Farmernadrág, G-Star Raw, 33 900 Ft- 20% kedvezmény

5. Sneaker, Devergo, 14 990 Ft- 20% kedvezmény

2020. június 6. szombat

Hajnalban, reggel még valószínű zápor, zivatar; majd napközben nyugat felől csökken a felhőzet, egyre nagyobb területen süt ki a nap. Eleinte az ÉNy-i, majd a DNy-i szél élénkül meg. 24-25 fok körül alakul a maximum.

Most már mi is elővehetjük a csinosabb darabokat, ha már az idő is kezd egy kicsit barátságosabb lenni. Akinek még elkél, ne felejtse a mindennel jól kombinálható farmerdzsekit!

forrás: PR

1. Rövid ujjú felső, dressa.hu, 11 990 Ft- 2000 Ft kedvezmény

2. Hátizsák, AgnesKovacs/WonderLAB, 160 000 Ft- 10-20% kedvezmény

3. Pliszírozott szoknya, Parfois, 11 995 Ft- 20% kedvezmény

4. Farmerdzseki, Gas Jeans, 49 900 Ft- 20% kedvezmény

5. Szling, Tamaris, 17 990 Ft- 20% kedvezmény

2020. június 7. vasárnap

Napos, gomolyfelhős időre van kilátás. A hőmérséklet már nyáriasan, 25 fok körül alakul.

Egy vidám overall megfelelő lesz a hét zárására. Hajtsd fel ujját és a nadrágrész szárait is, hogy igazán menő legyen ez az összeállításod is!

forrás: PR

1. Gombos overall, Mango/answear.hu, 17 990 Ft- 10-30% kedvezmény

2. Kalap, TAU, 39 900 Ft- 15% kedvezmény

3. Napszemüveg, Sensaya/Ofotért, 34 990 Ft- 30% kedvezmény

4. Többfunkciós táska, Lengyel Zsuzsi/Lucky Shepherd Designer Store, 49 990 Ft- 15% kedvezmény

5. Magas sarkú szandál, F&F, 6490 Ft- 20% kedvezmény

*Az előrejelzés a köpönyeg.hu-ról származik, az aktuális napi pontos időjárási információkért, városonkénti előrejelzésért látogass fel a weboldalukra.

