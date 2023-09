Dobj el mindent: Johnny Depp Budapesten van, és bármikor összefuthatsz vele!

Mintha tegnap lett volna, hogy megdöbbenve figyeltük az eseményeket és volt felesége botrányos pere miatt, a dolgok viszont úgy tűnik, hogy mára teljesen lecsendesedtek, amire a legegyértelműbb bizonyíték az, hogy Johnny újra belevetette magát a filmforgatásokba.



Ennek pedig jelenleg a magyar rajongók örülhetnek a leginkább, ugyanis Budapesten forgatja a Modi című filmet, amiben úgy fest, hogy kivételen nem színészként, hanem rendezőként szeretne bizonyítani. A film egyébként Amedeo Modigliani festő kalandjairól fog szólni, így Budapest utcáit úgy rendezték be, mintha az 1910-es évek Párizsában lennének.



A szemfüles rajongók pedig már ki is szúrhatták Johnnyt, a minap ugyanis a Károly-kert melletti utcában zajlottak a munkálatok, a környéken lakókat pedig néha átengedték a forgatás alatt, így többen élőben is szemügyre vehették a hollywoodi színészt.

Ha tehát igazi rajongó vagy, akkor érdemes nyitott szemmel járnod Budapesten, ugyanis BÁRHOL feltűnhet!



