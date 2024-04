Emlékszel a lányra, aki a Jóbarátokban Bruce Willis lányát alakította? Így néz ki manapság!

Ha hozzánk hasonlóan hardcore Jóbarátok-rajongó vagy, akkor te is biztosan legalább tízszer láttad az összes epizódot, szóval jól emlékszel arra is, hogy David Schwimmer karaktere, Ross Geller a hatodik évadban randizott az egyik tanítványával, a nála 12 évvel fiatalabb Elizabeth Stevensszel, akit Alexandra Holden alakított. A diáklány édesapját amúgy keltette életre, tudod, ő volt az a Paul Stevens, aki meg Jennifer Aniston karakterével, Rachellel kavart a sztori szerint.

forrás: Jon Kopaloff/Getty Images Alexandra Holden elképesztően sokat változott azóta, hogy vendégszerepelt a Jóbarátokban.

„Behívtak, hogy tartsunk egyfajta, a kémiánkat tesztelő szövegolvasást David Schwimmerrel” – mesélte utólag a The Guardiannek a színésznő. „Ijesztő volt, mert a producerek azt mondták, hogy a lehető legszexisebben jöjjek be. Nem tudtam, hogy mit kezdjek ezzel az információval” - árulta el Alexandra.

Nem titkolta azt sem, akkor egész éjszaka ébren maradt, hogy kitalálhassa, mit vesz fel. „Most, hogy idősebb vagyok, már nem örülnék, ha megkapnám ezt az üzenetet” – tette hozzá a most 46 éves nő, aki a Jóbarátok után számtalan filmben és sorozatban felbukkant, például az Ally McBeal, A Grace klinika, a Doktor Addison és a Miami helyszínelők szériákban is. Utoljára az Other Monsters című thrillerben láthattad őt, azóta viszont nem bukkant fel a neve egyetlen stáblistán sem. Sőt, időközben eléggé visszavonult a nyilvánosság elől, az Instagramját például mindössze húszezren követik, és Alexandra évek óta egyáltalán nem posztol az oldalán semmit sem. Úgy tűnik, ma már jobban érzi magát Hollywoodtól távol.

