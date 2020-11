A rajongók megnyugtatása végett Daryl és Carol karaktere is saját spin-off sorozatot kap. A 10 éves széria készítői viszont úgy döntöttek, hogy a nézettség csökkenése és az elkaszálás hírének bejelentése után igenis odateszik magukat és olyan szálakkal tesznek pontot a sorozat végére, amelyre minden rajongó emlékezni fog.

Az egyik ilyen, hogy a Jeffrey Dean Morgan által megformált Negan felesége is felbukkan. A szerepre pedig nem mást szemeltek ki, mint Hilarie Burtont, aki a való életben is a színész felesége. A Tuti Gimi egykori sztárja Lucillet alakítja majd, de csak egy epizód erejéig, ugyanis betekintést nyerhetünk Negan múltjába és végre fény derül arra is, hogy mitől vált gonosszá.

A színésznő és Morgan 2009-ben ismerkedett meg egymással, akivel tavaly kötötték hivatalosan össze az életüket két közös gyermek után. Jeffrey és Hilarie is több sikeres sorozat szereplőjeként lett ismert. Jeffrey a The Walking Dead előtt az Odaát című szériában tűnt fel, míg felesége A nagy svindli és A Grace klinika sztárja volt.

