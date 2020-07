Ismerd meg a Gagá Milano órák világát!

A márka kollekciója szép, feltűnő, és profi, svájci belsővel is bír. A Gagá Milano órákat a Rolex hazájában, Svájcban gyártják, ahol a gyártáson kívül nagy hangsúlyt fektetnek a kutatásra, a tervezésre és a minőség-ellenőrzésre.

Ahogy ők mondják magukról: amikor egy kreatív, fantáziadús látomás szakavatott svájci óraművesek keze által, aprólékos műgonddal elkészített precíziós műszerré válik, testet ölt a Gagá Milano stílus. Az összkép pedig egy kifinomult luxusóra.

Ez a zsebóra jelleg éppúgy a márka megkülönböztető jegyévé vált, mint hogy minden modellt felszerelt egy koronát idéző felhúzóval, valamint túlméretezett arab számokkal tette még feltűnőbbé. Az össze nem téveszthető designt a vibráló színek és csillogó gyémántok még inkább felerősítik, szóval kell hozzá egy jó adag extravagancia, hogy valaki viselni tudja. De ettől egyedi a Gagá Milano!

Neymar és Gagá

A vagányan extrém külső és a profi belső tökéletes összekötő kapocs a brazil focista és a Gagá Milano óramárka között, éppen ezért kiváló márkanagykövet vált Neymarból.

Neymar is előszeretettel visel különc, ám minőségi holmikat, éppen ezért szeretett bele az egyik tokiói útján az említett márkába is. A szerelem nem volt plátói, mivel a Gagá Milano azonnal viszonozta ezt a rajongást és idén hivatalossá is vált a románc.

Hat kivételes modell került bele a limitált Neymar órakollekcióba.

Az órák hátlapján a sztárfocista aláírása látható, de a számlapon is helyet kapott a NJR szignó. A kollekció első három modellje a Manuale 48MM, a márka emblematikus karórája alapján készült.

Mindegyik óra számlapján ott feszít a logó a másodpercmutató részen.

Ami garantálja a luxust

A tökéletes gyártási folyamatról a Depa 98 Mechanizmus gondoskodik, amelyet kifejezetten a Gagá Milano számára állítottak össze. Ez garantálja a márka luxus identitását, hiszen az órák a tipikusan felső kategóriás óramárkák gyártására jellemző folyamatos és aprólékos ellenőrzéseken mennek keresztül, a speciális precíziós gépek pedig hatékonyságra és időtállóságra készítik fel őket. Ráadásul a Gagá Milano mindig innovatív anyagokat és technikai megoldásokat keres, amelyek célja, hogy az egyre nevesebb óramárka még különlegesebb, kifinomultabb és még versenyképesebb legyen a piacon.

