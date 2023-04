Imádod a filmeket? Ezeket a programokat neked találták ki!

Talán már te is sokszor eljátszottál a gondolattal, milyen lehet egy valódi film megalkotásán, forgatásán dolgozni, azt azonban valószínűleg nem is sejted, mennyire komoly csapatmunka és milyen sokféle csodálatos, kreatív szakember szükséges ahhoz, hogy egy ilyen produkció megvalósulhasson.

Ha szeretnél ezen változtatni és alaposan elmélyülnél abban, hogyan készülnek az igazi nagybetűs mozifilmek, illetve megismerkednél a filmes szakmák mindegyikével, van egy nagyszerű hírünk, három kiváló programötlettel is szolgálhatunk neked 2023 nyarára!

A Nemzeti Filmintézet háromféle izgalmas alkotótáborral készül a szünidőre, ezek mindegyike más-más korosztályt szólít meg különféle filmes témákban. Te melyikre nevezel be idén?

Itt a helyed, ha mindig van egy jó sztorid! – FFP I Cinemira Junior Script Lab

Korcsoport: 13-19 éves fiatalok

forrás: NFI --- FFP | Cinemira Junior Script Lab Kattints a képre és tudj meg többet az FFP | Cinemira Junior Script Lab forgatókönyv-fejlesztő workshopról!

Legyél lány vagy fiú, általános iskolás vagy középiskolás, ez a nyári alkotótábor neked szól, ha mindig van egy jó történeted, szívesen mesélsz, állandóan jár a szád és még írni is szeretsz. Gondolj bele, mennyire menő lesz itt ellesni a profi filmesektől, producerektől, forgatókönyvíróktól és rendezőktől, hogyan kell egy sorozat vagy film forgatókönyvét megírni, tökéletessé fejleszteni.

Te hozod a szuper ötleteidet és a téged érdeklő témákat, a csapat pedig segít abban, hogy a lehető legjobban kidolgozhasd a szinopszistól a treatmentig.

A tábor végén a résztvevőknek alkalmuk nyílik arra, hogy megmutassák tehetségüket, egy kiváló szakmai zsűri előtt prezentálhatnak a Cinemira - Nemzetközi Gyerek- és Ifjúsági Filmfesztiválon októberben.

Önismeretfejlesztés a csapatmunkán keresztül – Szerepcsere tábor

Korcsoport: 15-18 éves fiatalok

forrás: NFI --- Szerepcsere tábor Kattints a képre és tudj meg többet a 2023-mas Szerepcsere táborról!

Ezt a különleges, kreatív önismereti tréningként is felfogható rövidfilmes alkotótábort, a Szerepcsere tábort is a nyár folyamán szervezik meg, amelynek keretében egy nap erejéig az NFI fóti stúdiójába is el lehet jutni, ahol olyan filmek és sorozatok sztárjai és stábjai is forgattak, amint a Szárnyas fejvadász, a Vaják vagy a Terminátor.

Akkor jelentkezz, ha szeretsz csapatban dolgozni, szeretnél fejlődni, jobban megismerni önmagad és őszinte, szuper hasznos visszajelzéseket kapni a tehetségeddel kapcsolatban. Különösen jó alkalom lehet ez arra, hogy kiderítsd, valóban filmes szakmát szeretnél-e magadnak választani, sokat segíthet a pályaválasztásban.

Vidéki kreatív elvonulás a tapasztaltabbaknak – FFP filmes alkotótábor

Korcsoport: 18-35 éves fiatalok némi filmes tapasztalattal

forrás: NFI --- FFP alkotótábor Kattints a képre és tudj meg többet az FFP alkotótáborról!

Az előző két táborhoz már egy kicsit idősnek, esetleg „túl” tapasztaltnak érzed magad? Semmi probléma, számodra is tudunk olyan elfoglaltságot ajánlani a nyárra, amit imádni fogsz. Ha tényleg rendelkezel már némi filmes tapasztalattal, hihetetlenül élvezni fogod az FFP filmes alkotótáborát.

Ez a program Budapesttől távol, különleges környezetben kerül megrendezésre, egy kicsit olyan lesz, mint egy kreatív elvonulás. A 10 nap alatt a résztvevők csoportokban és különféle műfajokban – kisjátékfilm, dokumentumfilm, animáció, hang – dolgoznak együtt, valamint előadásokon, workshopokon vesznek részt. Már alig várod, hogy indulhass, ugye?