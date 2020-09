Szinte nincs olyan tinédzser, aki a 2000-es évek elején ne követte volna délutánonként az 1998-as mexikói szappanoperát (bizony, akkoriban még többet kellett várni egy-egy sorozat hazai bemutatására), ami kifejezetten a fiatalabb réteget célozta meg a mindennapi problémákkal. A teljesség igénye nélkül Fernanda, José Luis, Enrique, Eugenio, Jacqueline, Lucía, Emilia, Julieta és Ana sok-sok izgalmas, vicces, vagy épp szerelemtől fűtött percet ígért akkoriban, ahogy többen a bulimia, és a drogok káros hatásainak világával is akkor szembesülhettek először a karaktereknek köszönhetően. Természetesen, ahogy az a jóféle szappanoperákban lenni szokott itt is mindenki szerelmes volt mindenkibe, és persze mindenkinek az kellett, aki épp nem lehetett az övé. Most utánajártunk, hogyan is festenek napjainkban a sorozat szereplői.

