Míg a sztárok egyik része szinte alig tud csak egy kis időre is kicsekkolni a reflektorfényből, addig a másik feléről sokszor csak egy-egy munka kapcsán hallunk leginkább, ám ezek a nagy visszatérések nagyon jó alapot tudnak adni egy kis múltidézésnek.

Tény és való, hogy a streaming oldalaknak köszönhetően talán soha ennyire nem virágzott még a sorozatok és filmek világa, ám többen még ilyen kínálat mellett is a régi idők szériáiban merülnek el szívesen. A 90-es évek mostanság egyébként is egy felkapott évtized, és nemcsak az akkor útjukra indult trendek és slágerek keltek új életre, hanem azon kor sztárjaira is ismét rátaláltak a rajongók, akik közül többen akkor robbantak be igazán. A Sabrina, a tiniboszorkány boszorkány és a Beverly Hills 90210 évtizedekkel ezelőtt a legnépszerűbb sorozatok közé tartozott, és teljesen érthető, ha még mindig úgy emlékszünk kedvenc filmjeink és sorozatink színészeire, ahogyan akkoriban kinéztek, ám a következő fotók a bizonyítékai annak, hogy az idő bizony repül, és a 90-es évek csillagai bizony jelentős változásokon mentek keresztül hírnevük felemelkedése óta!

Az InStyle magazin írása.