Így nézne ki 2023-ban mindenki kedvenc karácsonyi mozija, a Reszkessetek, betörők!

Bevallom, én is azok közé tartozom, akik minden évben újranézik a Reszkessetek, betörők! első és második részét is karácsonykor. Persze ma már nem kell keresni, melyik tévécsatorna vetíti éppen Kevin McCallister kalamajkáját, sőt a videós és torrentes letöltések korán is túl vagyunk, hiszen könnyen streamelhető a karácsonyi klasszikus. Persze nemcsak ezen a téren változott nagyot a világ a film eredeti premierje óta, és minden évben elmélkedek rajta, hogyan festene a film, ha ma játszódna. Pár éve egyébként a Google okosotthon eszközét reklámozva készült is Macauley Culkin főszereplésével egy paródia, amiben modernizálták mindenki ünnepi kedvencét. És tudom, hogy nem igazán lehetne ma már ilyen filmet forgatni, mert ingerszegénynek találnák a hollywoodi stúdiók, nem látnák benne a sikerlehetőséget. Na meg valljuk be, manapság a kis Kevin egyszerűen felhívná a szüleit Facetime-on, hogy otthon maradt, amire ők kerítenének egy bébiszittert a helyi Facebook-csoportban, amíg hazarepülnek, és ennyi, sztori vége. De ezt félretéve igazán érdekes eljátszani a gondolattal, hogy mennyiben lenne más 2023-ban a Reszkessetek, betörők!

Teljesen másképp néznének ki

Először is kezdjük azzal, hogy a szereplők teljesen másképp néznének ki, és most nemcsak divatosabb ruhákra és frizurákra gondolok. Manapság szinte minden műfajban követelmény a diverz és inkluzív szereplőválogatás, aminek a Reszkessetek, betörők! nem éppen felel meg, hiszen afro-amerikaiak csak apróbb mellékszerepben tűnnek fel. 2023-ban McCallisterék valószínűleg patchwork család lennének, Kate talán fekete felmenőkkel rendelkezne, vagy lenne egy örökbefogadott afrikai származású gyerekük. Emellett az sem kizárt, hogy a forgatókönyv írók nembináris karaktert csinálnának az egyik gyerkőcből, ahogy a Szex és New York folytatásában is tették.

De persze nemcsak a szereplők, a cselekmény is sok ponton eltérne az eredeti verziótól. A galériában összegyűjtöttem, nekem mik jutottak eszembe:

