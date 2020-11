Vajon melyik szót használták idén az emberek a legtöbbször világszerte?

Valószínűleg te is azt tippelnéd, hogy idén világszerte a korona vagy a koronavírus szó hangzott el a legtöbbször, azonban nem ezek voltak a legsűrűbben használt szavak. Persze nyilván kapcsolódik az egész világot érintő pandémiás helyzethez az a kifejezés, amelyet a legtöbbet használtak idén az emberek.

Kitalálod, mi lehet az?

Természetesen a "lockdown", azaz a karantén, lezárás szót használták szóban és írásban is a leginkább. A felméréshez beszédet, tévéket, újságokat, rádiókat is figyelembe vették - számoltak be a Collins szótár szerkesztői.

Az év gyakran használt szavai közé olyanok is bekerültek a top10-be, mint a TikTokker, a Megxit (Meghan Markle és Harry herceg kiválása a királyi családból), illetve a social distancing, azaz a közösségi távoltartás.

