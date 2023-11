Így még biztosan nem láttad: Hunyadi Donatella elképesztően édes gyerek volt

Korábban Hunyadi Donatelláról csak annyit tudhattunk, hogy modellkedéssel foglalkozik, a gimnázium elvégzése után pedig felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre, ahol nemrég szerzett diplomát.

Donatella korábban csak ritkán nyilatkozott, akkor is általában édesanyja oldalán láthattuk, most viszont úgy döntött, hogy saját lábára áll és egyedül építi tovább a karrierjét, ezért sokak meglepetésére a Dancing with the Stars új évadában őt is a versenyzők között láthatjuk.

Hunyadi Donatella már az első adás során bizonyított és megmutatta, mit tud. Táncpartnerével, Bődi Dénessel gyorsan szépszámú rajongótáborra tettek szert, és minden táncukkal lenyűgözik a nézőket. A legemlékezetesebb azonban talán az a Rumba volt, amit Donatella édesanyjának ajánlott fel.

A TV2 kamerája előtt Kiszel Tünde és Donatella közös interjút is adtak, amit egyikük sem bírt könnyek nélkül:

Donatella őszintén bevallotta, hogy eleinte kicsit neheztelt édesanyjára, amiért a beleegyezése nélkül rángatta bele a média világába gyerekként. Ma viszont már elképesztően hálás mindenért az édesanyjának, de azt is tudja, hogy saját erejéből szeretne ismert lenni.

Donatellát kislányként ismerhettük meg, hiszen még édesanyja naptárfotóin is szerepelt:

Az est háziasszonya, Lékai-Kiss Ramóna minden adásban kitesz magáért:

